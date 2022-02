Allgäuerin ist den Rätseln des Universums auf der Spur

Forscherin Anja Beck arbeitet an der „Weltmaschine“ LHC in Genf. Die Forscher hoffen auf eine baldige Sensation.

Es sind die ganz großen Fragen, die Anja Beck faszinieren: Wie funktioniert das Universum? Wie ist die Welt entstanden? „Das treibt mich um. Die Physik liefert den Grundstock für mögliche Antworten“, sagt die 25-Jährige aus Kempten, deren wissenschaftliche Karriere steil nach oben geht.

Im Rahmen ihrer Promotion arbeitet sie seit einigen Monaten an der größten Forschungsanlage der Welt: der „Weltmaschine“ Large Hadron Collider (LHC) der europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf. Der gigantische Teilchenbeschleuniger wird nach gut dreijähriger Wartungspause ab Ende März 2022 wieder hochgefahren.

Protonen prallen mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander

Ab Juni sollen in dem 27 Kilometer langen, unterirdischen Ring wieder Protonenstrahlen praktisch mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander gejagt werden, um Kollisionen zu erzeugen. Physikerinnen und Physiker hoffen auf bahnbrechende neue Erkenntnisse, wie Forschungsdirektor Joachim Mnich kürzlich in einem Interview verriet. Mittendrin: die Allgäuerin Anja Beck, die in einem internationalen Forschungsteam an einem der vier großen Experimente des LHC-Rings arbeitet. Ihre Aufgabe im Bereich „LHCb“ ist hochkomplex.

Doch wenn sie von ihren Erfahrungen erzählt, klingt sie völlig locker: „Ich finde es sehr cool hier. Auch wenn hier unglaublich viele superschlaue Leute rumlaufen: Die Atmosphäre ist wie bei einem Sommercamp. Es gibt keine spürbaren Hierarchien. Jeder hilft dem anderen. Alle sind stolz darauf, Teil dieses krassen, riesigen Projekts zu sein.“

Für Beck ist die Arbeit am Cern ein früher Höhepunkt in ihrer Vita als Physikerin. Nach dem Abitur (Notenschnitt: 1,2) am Allgäu-Gymnasium in Kempten begann die Tochter eines Zimmermanns und einer Sozialwirtin ihr Studium an der Technischen Universität in Dortmund. Forschungsaufenthalte in Schweden, Großbritannien und Frankreich folgten. Für ihre Masterarbeit (1,0) wurde sie mit der Martin-Schmeißer-Medaille ausgezeichnet, die an einen Physik-Professor der Hochschule erinnert. Derzeit ist die Allgäuerin an der „University of Warwick“ in England eingeschrieben, forscht und arbeitet aber am Cern.

Situation wie kurz nach dem Urknall

Ihr dortiges Aufgabengebiet beschreibt sie allgemein verständlich so: „In den Proton-Proton-Kollisionen des LHC herrschen ähnliche Bedingungen wie kurz nach dem Urknall. Damals gab es sehr viele Beauty-Quarks. Da diese Teilchen aber instabil sind, gibt es heute keine „wilden“ Beauty-Quarks mehr, sondern man muss sie, zum Beispiel mit Proton-Proton-Kollisionen im LHC, herstellen. Mit dem LHCb-Experiment machen wir Präzisionsmessungen von diesen Beauty-Quarks“.

Sollten diese höchst genauen Messungen von den Vorhersagen des sogenannten „Standard-Modells der Teilchenphysik“ abweichen, hätten die Forschenden „Neue Physik“ gefunden. „Und wir verstehen dann ein bisschen besser, wie die kleinsten Bausteine des Universums funktionieren“, erklärt Anja Beck, die junge Leute für die Forschung begeistern will. Deshalb engagiert sie sich für „ArbeiterKind.de“. Eine Initiative, die Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne Hochschulerfahrung ermutigt, als Erste in ihrer Familie zu studieren. Genau so, wie sie es erfolgreich selbst getan hat.

