Hirte über sein erstes Jahr auf Allgäuer Alpe: "Hier bimmeln nur Schellen - keine Handys"

Viele wollen als Alphirte einen Sommer im Gebirge verbringen. Ferdi Brams hat sich diesen Traum erfüllt. Wie er seine erste Alpsaison im Allgäu erlebte.

01.09.2023 | Stand: 09:48 Uhr

Die verbleibenden Sommertage auf der Alpe Burganger oberhalb von Thalkirchdorf genießt Hirte Ferdi Brams mit seiner Familie in vollen Zügen. „Für uns ist das hier oben das Paradies. Die Ruhe, die Tiere, die Natur. Hier oben bimmeln nur die Schellen – und keine Handys. Denn für die haben wir keinen Empfang“, sagt der 30-Jährige. Mit Freundin Valentina, 30, und dem 14 Monate alten Sohn Serafin hat er seinen ersten Alpsommer auf den Bergweiden in 1037 Metern Höhe an der Salmaser Höhe gemeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.