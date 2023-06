Als Ausgleich Bäume pflanzen

Das AÜW muss Zertifikate kaufen – Rapunzel muss es nicht, kompensiert aber trotzdem.

02.06.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Das Naturkost-Unternehmen Rapunzel gehört nicht zu den Firmen, die verpflichtend CO2-Zertifikate kaufen müssen. Auch freiwillige Zertifikate hat Rapunzel nicht, teilt eine Sprecherin mit – trotzdem sei das Unterallgäuer Unternehmen klimaneutral. Wie geht das? Rapunzel gehe seinen eigenen Weg: Zunächst seien alle entstehenden CO2-Emissionen auf ein Minimum reduziert worden. Beispielsweise über selbst erzeugte Energie. Einen Bericht zum CO2-Ausstoß habe das Unternehmen anhand anerkannter und industrieübergreifender Standards verfasst. Die darin ermittelten restlichen Schadstoffe kompensiert die Firma mit Baumpflanzungen beim Tochterunternehmen in der Türkei. Rapunzel hat bereits mehrere Tausend Bäume, überwiegend Pinien, gepflanzt: Pro exportiertem Container, Lkw oder an jedem Mitarbeitergeburtstag einen. Inzwischen werde mit der Organisation Aegean Forest Foundation kooperiert, die geeignete Flächen sucht. Einzig bei den Paketdienstleistern DHL und GLS müsse sich Rapunzel auf deren Label „klimaneutral“ verlassen – in deren Zertifikathandel sei Rapunzel nicht involviert.

Der Stromversorger Allgäuer Überlandwerk (AÜW) kaufe verpflichtende und freiwillige Zertifikate, sagt Sprecher Stefan Nitschke. Kosten für das Bilanzjahr 2021: rund 17.000 Euro. Generell ist das Unternehmen der Meinung: „Klimakompensation über Zertifikate kann immer nur eine vorübergehende Lösung sein, denn irgendwann muss die ganze Welt nahezu klimaneutral handeln.“ Das AÜW stelle seinen Fuhrpark auf E-Autos um, geladen würden die Fahrzeuge mit erneuerbaren Energien. Im Rahmen des freiwilligen Handels habe das AÜW 2021 je zur Hälfte hochwertige Gold-Standard-Zertifikate aus den Projekten „Kochöfen und Wasserfilter in Tansania“ und „Photovoltaik-Anlagen in Indien“ gekauft. Zur Kontrolle sagt Nitschke: „Persönlich fährt von uns niemand zu den Projekten.“ Aber: Gold-Standard-Projekte seien vertrauenswürdig. Sie sind von unabhängigen Organisationen entwickelt und vom Umweltbundesamt empfohlen. Das sei nicht bei allen Zertifikaten der Fall.