In vielen Dörfern stehen Bauernhöfe leer – obwohl der Mangel vor allem an bezahlbaren Wohnungen groß ist. Bürgermeister und Allgäu GmbH suchen nach Lösungen.

08.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

In den Allgäuer Dörfern stehen zahlreiche Bauernhöfe leer. Andererseits suchen viele Menschen Wohnungen. Klingt eigentlich nach einer Win-Win-Situation. Doch offensichtlich ist es schwer, neues Leben in alte Gebäude zu bringen. Mindestens 20 Bauernhöfe sind allein in der Ortsmitte von Hawangen verwaist, sagt Ulrich Ommer, Bürgermeister der 1315-Einwohner-Gemeinde im Unterallgäu. Ähnliche Probleme haben viele andere Orte. Hilfe will die Allgäu GmbH leisten. Sie hat das Projekt „Alter Hof sucht neue Liebe“ ins Leben gerufen.