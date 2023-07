Die Altpapiersammlung wird für viele Vereine immer schwieriger

Zeitungen und Kartonagen: In vielen Gemeinden sammeln Vereine mehrmals im Jahr. Für sie ist es eine wichtige Einnahmequelle: Doch diese droht zu versickern.

26.07.2023 | Stand: 07:27 Uhr

„Wir haben mindestens 30 Jahre lang gesammelt“, sagt Hans Foldenauer. Er ist erster Vorsitzender des Turnvereins in Markt Irsee im Ostallgäu. Der Verein fuhr in regelmäßigen Abständen durch das Dorf und sammelte von Bürgerinnen und Bürgern Altpapier. Das ist jetzt nicht mehr so. „Es wurde einfach immer schwieriger“, sagt Foldenauer. Der Verein hat nun einen Sammelcontainer. Wer möchte, kann jeden Samstag von neun bis zwölf Uhr vor dem Feuerwehrhaus sein Altpapier abladen und dem Verein so finanziell helfen. Denn nach wie vor sei das Altpapiersammeln eine „nicht zu vernachlässigende Einnahmequelle“ für die Sportler, sagt ihr Vorsitzender.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.