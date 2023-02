Nach jahrelangem Familienstreit: Landwirt wollte Sohn offenbar mit Beil töten

Ein Landwirt aus Altusried steht vor Gericht weil er versucht haben soll, seinen Sohn mit einem Beil zu töten. Der Tat war ein langer Streit vorausgegangen.

07.02.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Wegen versuchten Mordes steht ein 73-jähriger Mann vor dem Kemptener Landgericht. Er ist angeklagt, seinen Sohn mit einem Beil angegriffen zu haben – heimtückisch und mit der Absicht, ihn zu töten. Dem Vorfall in Altusried ( Oberallgäu) waren offenbar jahrelange Familienstreitigkeiten vorausgegangen.

Die Tat geschah am 29. Juni vergangenen Jahres. Tatort: Ein Bauernhof, auf dem der 73-Jährige mit seiner Frau ebenso wohnte wie der 43-jährige Sohn, dessen Frau und deren vier gemeinsame Kinder. Laut Anklage betrat der Senior um 7.30 Uhr den Kälberstall, wo er seinen Sohn antraf. Das Ziel: Ihn von hinten überraschend anzugreifen und durch Schläge mit einem Beil auf den Kopf zu töten.

Allgäuer Landwirt greift Sohn offenbar mit Beil an - der wehrt sich mit bloßen Händen

Der Sohn bemerkte jedoch eine Bewegung und drehte sich um. „Da habe ich meinen Vater mit dem Beil in der Hand gesehen“, schilderte der 43-Jährige die Situation. Er habe einen Eimer, den er noch in der Hand hielt, fallen gelassen und die Hände gehoben, als ihn das Beil an der Schläfe getroffen und eine blutende Schnittwunde verursacht habe. Dann sei es ihm gelungen, den Vater vor die Tür zu drängen und bei einem Gerangel zu Fall zu bringen: „Dabei bekam ich einen zweiten Schlag an der Schulter ab.“ Dieser führte zu einer weiteren Verletzung. Beide Schnitte wurden im Krankenhaus genäht, waren aber nicht lebensbedrohlich. Der Sohn drückte seinen Vater schließlich auf den Boden, nahm ihm das Beil ab und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Vater schildert den Vorfall anders. In der Früh habe er die Hasen gefüttert und sei dann auf den Gedanken gekommen, mit dem Beil im Garten einige Büsche zu stutzen, ließ er vor Gericht über seinen Anwalt erklären. Als er den Sohn in den Stall gehen sah, sei er ebenfalls dorthin gegangen und habe das Beil auf Schulterhöhe gehoben: „Ich habe aber nicht auf ihn eingeschlagen und ich wollte ihn nicht verwunden.“ Laut seiner Darstellung entstanden die Verletzungen im Handgemenge.

Vorgeschichte birgt Zündstoff: Vater sei „über den Tisch gezogen worden"

Die Vorgeschichte birgt Zündstoff, wie die Verhandlung vor dem Landgericht zeigte. Demnach gab es bereits seit Jahren Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen – im Mittelpunkt stand die Nutzung des landwirtschaftlichen Anwesens. Den damals verschuldeten Hof übernahm der Angeklagte 1975 vom Vater. Mit seiner Frau, mit der er neben dem Sohn noch zwei Töchter hat, habe er die Schulden abbauen können.

Vor etwa 20 Jahren war der Plan, dass der Sohn den Hof übernehmen sollte. Unterschiedliche Ansichten führten jedoch immer wieder zum Streit – angefangen bereits 2006, als der Sohn für eine halbe Million Euro einen Stall bauen wollte und der Vater dagegen war. Letztlich übertrugen die Eltern dem Sohn den Hof zehn Jahre später, behielten aber das Wohnrecht und bekamen die Nebenkosten bezahlt – die Schwestern gingen leer aus. „Ich hoffte damals, dass meine Enkel den Hof irgendwann übernehmen“, schildert der 73-Jährige seine Beweggründe. Doch sie seien „über den Tisch gezogen worden“, sagte er in Richtung seines Sohnes. Eine Tochter ergänzte: „Meinem Bruder kann man nicht trauen.“ Ihr Vater sei nie gewalttätig gewesen.

Mutter wird depressiv - Sohn will Ferienwohnungen auf dem Hof bauen

Die Lage spitzte sich zu, als die Mutter an Depressionen erkrankte und Sohn und Schwiegertochter auf dem Hof Ferienwohnungen bauen wollten, ohne das mit den Eltern abzusprechen. „Wir wollten keine Fremden auf dem Hof“, sagt die Mutter vor Gericht.

Ihre Schwiegertochter spricht von „mysteriösen Vorkommnissen“ auf dem Bauernhof: Glasscherben in einem Futterohr fürs Vieh, zerkratzte Autos und Dreck im Tank des Rasenmähers. Sie und ihr Mann hatten den jetzigen Angeklagten als Verursacher im Verdacht und erwirkten vor dem Amtsgericht einen Beschluss: Demnach darf sich ihnen der 73-Jährige auf maximal 25 Meter nähern. Diese Nachricht bekam der Senior am 28. Juni 2022 – einen Tag vor dem Beil-Vorfall. Die Staatsanwaltschaft sieht das als Auslöser, dass der Angeklagte seinen Sohn töten wollte. Das Urteil fällt in der kommenden Woche. Falls der 73-Jährige wegen versuchten Mordes verurteilt wird, könnte er zwischen drei und 15 Jahren ins Gefängnis kommen.

