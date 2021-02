„Am meisten habe ich meine Freunde vermisst“: Allgäuer Grundschulen starten mit Präsenzunterricht

In der Grundschule Memmingen-Amendingen dürfen die Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren. Worüber sich die Kinder und der Schulleiter am meisten freuen.

22.02.2021 | Stand: 18:51 Uhr

„Am meisten habe ich meine Freunde vermisst“, erzählt Katarina Stablovic. Die Zehnjährige geht in die vierte Klasse der Grundschule Memmingen-Amendingen. Seit gestern findet dort wieder Präsenz-Unterricht statt. Mal ist die eine Hälfte der Klasse dran, mal die andere. So können die Abstände weitestgehend eingehalten werden. Robert Hackenberg, Leiter der Amendinger Schule, steht im Klassenzimmer der 4b von Lehrer Sebastian Münsch. Er fragt, ob sich denn alle freuen, wieder in der Schule zu sein. Den Kindern ist die Antwort trotz der Maske vom Gesicht abzulesen. „Man sieht endlich die Freunde und die Lehrer wieder in Echt“, sagt die zehnjährige Charlotte Schott.