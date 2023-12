"War schon recht heftig": Wenn der Pflegedienst im Schnee stecken bleibt

Die Schneemassen im Allgäu stoppten am Wochenende auch Autos von Pflegediensten. Den Wagen stehen lassen können sie aber nicht. Denn sie werden gebraucht.

07.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wer mit seinem Auto im Schnee stecken bleibt, muss es im Zweifel stehen lassen und später freischaufeln. So einfach ist es für ambulante Pflegedienste nicht. Denn auf sie warten Menschen, die Hilfe benötigen. "Dann entsteht großer Druck", sagt Gerlinde Huguet, stellvertretende Pflegedienstleitung in der häuslichen Pflege der Diakonie Allgäu. So war es auch am Samstag, als Massen an Schnee das Allgäu teilweise lahmlegten. Solche Situationen seien für die ambulante Pflege dramatisch.

