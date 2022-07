An Allgäuer Seen wandern und Preise im Wert von rund 5.000 Euro gewinnen

Auch heuer veranstaltet die Allgäuer Zeitung eine Sommeraktion: Unter dem Motto „An die Seen – wandern und gewinnen“ stehen zehn Ziele zur Auswahl. Alle Infos.

03.07.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Auch heuer veranstaltet die Allgäuer Zeitung eine Sommeraktion: „An die Seen – wandern und gewinnen“ lautet das Motto. Zehn Ziele stehen zur Auswahl. Wer mindestens drei der vorgeschlagenen Routen absolviert und dies mit einem Landschaftsfoto oder Selfie belegt, kann Preise im Wert von 5000 Euro gewinnen. Hauptpartner der Aktion sind das Käsewerk St. Mang sowie Mineralbrunnen Krumbach.

Bei den Zielen ist für alle etwas dabei: Beispielsweise eine gemütliche Wanderung um den Buxheimer Weiher oder am Alatsee bei Füssen. Für geübte Bergwanderer sind die hochalpinen Touren, etwa zum Eissee in den Oberstdorfer Bergen. Kurz beschrieben sind alle Touren auf der folgenden Seite. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen exklusiven Abend von St. Mang mit Käse-Sommelière Jutta Jung, eine Fahrt für sechs Personen mit dem Krumbach-Heißluftballon, Wanderrucksäcke von VAUDE, einen Gutschein für 20 Personen im Skywalk Allgäu oder eine dreitägige Tour über den Heilbronner Weg mit der Alpinschule Oberstdorf.

So entstanden Gebirgsseen in den Allgäuer Alpen

Entstanden sind die meisten Gebirgsseen in den Alpen gegen Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren durch den starken Gletscher-Rückgang. Am Ende von Moränen staute sich das Wasser. Andere Gewässer bildeten sich erst am Ende der „kleinen Eiszeit“ nach den 1850er Jahren. Und auch der Mensch legte Hand an: So ist der Rottachsee im Oberallgäu ein künstlicher Wasserspeicher. Vor fast 30 Jahren ist er in Betrieb gegangen.

AZ-Sommeraktion: Alle Infos zu den Wanderungen und zu den Gewinnen:

Den Teilnahme-Flyer mit allen zehn Touren können Sie hier herunterladen.