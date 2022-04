"An den Denunziant"-Aushang in Nesselwang schlägt Wellen: Das sagen die Verfasser

"An den Denunziant": Ein Aushang an der Hauptstraße in Nesselwang sorgte tagelang für Furore. Jetzt sprechen die Verfasser.

08.04.2022 | Stand: 13:56 Uhr

Dieser Aushang sorgte für Riesen-Wellen: In Nesselwang ( Ostallgäu) prangte tagelang ein Schild mit der Überschrift "An den Denunziant" an einem Baum auf einem Privat-Grundstück neben der Hauptstraße. Hintergrund ist der Streit um einen nicht schön genug gekehrten Gehsteig. Jetzt schildern die Verfasser im Gespräch mit unserer Redaktion, wie es dazu kam und was sie mit dem Aushang bezwecken wollten.

"An den Denunziant": Ehepaar überrascht

"Unglaublich, was das für Kreise gezogen hat!" Das Ehepaar Edi (64) und Anne Hösle (53) aus Nesselwang, kann den Wirbel kaum glauben. Mit einem Aushang, den sie auf ihrem Grundstück an der Hauptstraße in Nesselwang befestigten, sind der Forstwirt und die Krankenschwester seit Tagen in den Schlagzeilen. Zunächst hatte die Instagram-Seite "Notes of Germany" ein Foto davon geteilt und zahlreiche Kommentare dazu erhalten. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion griffen zahlreiche weitere Medien das Thema auf.

Zu kurios war die Aufschrift des Schildes: "An den Denunziant, der sich bei der Gemeindeverwaltung über unseren nicht schön genug gekehrten Gehsteig beschwert hat: Wenn du nicht imstande bist, unfallfrei auf Kieselsteinen zu laufen, dann hast du im Allgäu nichts zu suchen, denn hier ist ein gewisses Maß an Geländegängigkeit unabdingbar.“

Aushang in Nesselwang: Doch was war der Hintergrund für den Aushang?

"Wir waren richtig emotional, als wir das Schild aufhängten", schildern Edi und Anne Hösle, die sich von einem oder einer Unbekannten ungerecht an den Pranger gestellt fühlten.

Am 21. März hatten sie Post von der Gemeinde bekommen. Das freundlich gehaltene Schreiben enthielt die Bitte, den Streusplitt auf dem Gehweg vor dem Haus zu entfernen. "Sie unterstützen damit die Verkehrssicherheit und Sauberkeit im Ort und erfüllen eine Bürgerpflicht nach einer gemeindlichen Verordnung", hieß es darin.

Als Anne Hösle bei der Gemeinde nachfragte, was der Anlass für das Schreiben gewesen sei, wurde ihr mitgeteilt, dass sich jemand aus dem Ort beschwert hätte. Und das machte das Ehepaar richtig sauer: "Warum kann dieser jemand sich nicht direkt an uns wenden? Warum muss die Gemeinde eingeschaltet werden, die doch wahrlich besser zu tun hat?"

Sorgfältig gekehrt: Auf dem Gehweg vor dem Haus der Hösles ist kein Kieselstein mehr zu sehen. Bild: Tobias Schuhwerk

Zu gerne hätten sie dem unbekannten Beschwerdeführer nämlich ihre Situation erläutert: Das Ehepaar hatte sich nach einem privaten Schicksalsschlag auch noch mit Corona infiziert - und befand sich zehn Tage lang in Quarantäne. "Da durften wir schlicht und ergreifend nicht raus. Auch nicht um Kieselsteine vom Gehsteig zu entfernen!", sagen sie.

Nach Zoff um Rollsplit auf dem Gehsteig: Ehepaar entfernt Aushang

Normalerweise würden sie ihrer Pflicht immer nachkommen und den etwa 30 Meter langen Gehsteig vor dem Haus von Eis, Schnee oder eben Kieselsteinen befreien. Dass sich ausgerechnet in der für sie ohnehin schwierigen Phase jemand bei Gemeinde über sie beschwerte, habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie hängten das kuriose Schild raus.

Mittlerweile sind die Emotionen heruntergefahren. Die beiden, die sich mit allen Nachbarn sehr gut verstehen, haben den Aushang wieder entfernt. Sie geben indes die Hoffnung nicht auf, dass der oder die Beschwerdeführer/in aus dem Ort sich persönlich mit ihnen in Verbindung setzt. "Wir würden das Ganze gerne aus der Welt schaffen. Es gibt schließlich wichtigere Themen als einen Streit um Kieselsteine."

Am Zugang zu ihrem Haus sollte die gewünschte Versöhnung übrigens nicht scheitern: Der Gehweg war beim Besuch unseres Reporters picobello gekehrt.