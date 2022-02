Internet-Schwindler wollen Bernhard Weinberger überlisten. Was sie nicht wissen: Er leitet die Polizei-Inspektion in Buchloe. So hat er den Spieß umgedreht.

09.02.2022 | Stand: 04:49 Uhr

Immer wieder geraten Bürgerinnen und Bürger an Internet- oder Telefon-Betrüger, die Geld ergaunern wollen. Vor Kurzem hat sich ein Krimineller jedoch das falsche Ziel ausgesucht: Bernhard Weinberger, den Leiter der Buchloer Polizeiinspektion.