An den WM-Schanzen in Oberstdorf droht eine größere Baustelle

Nach Begehung gibt es anscheinend "viele Ursachen für kaputten Mattenbelag". Nun soll ein Architektenbüro in Fischen einen möglichen Sanierungsplan erarbeiten.

22.06.2021 | Stand: 12:56 Uhr

Die beiden Oberstdorfer WM-Schanzen bleiben vermutlich noch längere Zeit gesperrt. Nach einer Begehung mit mehreren Baufirmen am Montag habe sich, so Projektleiter Florian Speigl von den Sportstätten Oberstdorf, die Ursachenforschung für die Unebenheiten auf dem Mattenbelag als „äußerst schwierig“ dargestellt. Man habe im Landebereich der Normalschanze exemplarisch den Aufsprunghügel geöffnet und mehrere Faktoren für die Probleme ausfindig gemacht.

Wie kamen die Wellen in den Hang?

Nun soll das Planungsbüro von Schanzenarchitekt Hans-Martin Renn aus Fischen innerhalb der nächsten anderthalb Wochen einen möglichen Sanierungsplan erstellen. Schuld- oder Haftungsfragen wurden am Montag vor Ort nicht gestellt, so Speigl. Warum die Unebenheiten auf den Matten und damit das erhöhte Sturzrisiko für Skispringer ein Jahr nach der Generalsanierung der Schanzenanlage zur WM 2021 aufgetreten sind, ließe sich derzeit nicht beantworten.

Schanzenbesichtigungen sind weiter möglich

Für Florian Stern, dem Geschäftsführer der Skisport- und Veranstaltungs-GmbH, halte sich als Betreiber der direkte finanzielle Schaden zwar im Rahmen, dennoch hat er an der Sperrung schwer zu knabbern. "Natürlich tut es weh, wenn wir den Touristen bei der Schanzenbesichtigung kein Training der Top-Athleten anbieten können." Erst die Generalsanierung der Sprunganlage für die WM 2021, dann die Corona-Pandemie und jetzt der Ärger mit den Matten: "Es ist jetzt das dritte Mal, dass wir in den Startlöchern stehen und nicht richtig durchstarten können", klagt Stern. Auch wenn geplante Nachtspringen ausfallen müssen, gehe der Betrieb weiter. Die Jugend trainiere regelmäßig auf den drei kleinen Anlagen, die Gastronomie in der Tribüne sei geöffnet und Schanzenführungen könnten weiterhin gebucht werden, so Stern.