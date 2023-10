An diesen Orten in der Region haben die Menschen das schnellste Internet

In der Stadt surfen die Menschen schneller als auf dem Land. In welchen Städten und Landkreisen der Region die Gigabit-Netze am besten ausgebaut sind.

15.10.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Besonders in den Städten in der Region hat ein Großteil der Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 1000 Mbit pro Sekunde zu surfen. Wie hoch die Gigabit-Verfügbarkeit an den verschiedenen Orten ist, geht aus einer Statistik der Bundesnetzagentur vom Dezember 2022 hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.