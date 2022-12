Angelika Schorer (CSU) tritt als Landtagsabgeordnete im Ostallgäu ab

Nach 20 Jahren als Abgeordnete für das Ostallgäu tritt Angelika Schorer (CSU) bei der Landtagswahl in Bayern 2023 nicht mehr an.

28.12.2022 | Stand: 10:08 Uhr

Ein Beben geht durch die Ostallgäuer CSU. Angelika Schorer will bei der Landtagswahl 2023 nicht wieder antreten. Die Landespolitikerin bestätigte gegenüber der Allgäuer Zeitung, dass sie ihren Entschluss bei einer CSU-Versammlung am Dienstag bekanntgegeben hat.

CSU wird neuen Ostallgäuer Kandidaten für Landtagswahl 2023 in Bayern nominieren

Einen offiziellen Kandidaten oder eine Kandidatin der CSU im Stimmkreis Marktoberdorf, der große Teile des Ostallgäus umfasst, gibt es noch nicht.

Die Nominierungsversammlung ist im März geplant. "Nach 20 sehr erfüllten, spannenden und erfolgreichen Jahren im Landtag habe ich mich, auch wenn es mir nicht leicht fällt, dazu entschieden im Herbst 2023 nicht mehr für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren", sagte Schorer in einer ersten Stellungnahme. Nach dieser Zeit in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Verkehr und Infrastruktur sei jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Entschluss.

Weitere Informationen folgen.