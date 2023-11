DGB-Vorsitzender in Kempten: Die Schuldenbremse muss gelöst werden

Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl in Kempten: Es braucht höhere Löhne, damit Beschäftigten das Geld reicht. Außerdem muss die Infrastruktur erhalten bleiben.

15.11.2023 | Stand: 05:59 Uhr

Handeln die Gewerkschaften richtig, wenn sie derzeit mehr Lohn und weniger Wochenstunden für Arbeitnehmer fordern? Denn viele Unternehmen kämpfen mit hohen Energiepreisen, gestiegenen Kosten für Rohstoffe und mit Fachkräftemangel. Das haben wir den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Bayern, Bernhard Stiedl, am Rande seines Besuchs in Kempten gefragt. Dort schaute er sich das Unternehmen 3M Technical Ceramics an, das technische Keramik etwa für die Automobilindustrie herstellt.

DGB in Kempten: 3M gehört zu den Unternehmen, die viel Energie verbrauchen

3M gehöre zu den Industrieunternehmen mit hohem Energieverbrauch. Die stark gestiegenen Kosten dafür bereiteten solchen Firmen große Probleme, berichtet Stiedl. Doch die jüngsten Pläne der Bundesregierung entlasteten sie nicht ausreichend. So drohe die Gefahr, dass diese Unternehmen bestimmte Investitionen etwa in den USA tätigten, wo der Strom wesentlich günstiger sei. Und das werde in Deutschland Arbeitsplätze kosten. Wenn nichts getan werde, „werden wir die energieintensive Industrie verlieren.“ Dann entstünden weitere Probleme: Deutschland nehme weniger Steuern ein, könne so nicht mehr ausreichend in die öffentliche Daseinsfürsorge investieren. „Hat man keine Industrie mehr, hat man keinen funktionierenden Staat mehr.“

Sind höhere Löhne wirklich eine Lösung in der aktuellen Krise?

Wäre es deshalb nicht besser, derzeit keine höheren Löhne zu fordern? Das wäre der falsche Weg, sagt der DGB-Vorsitzende. Er nennt ein Beispiel: „Jeder, der seinen Wochenendeinkauf tätigt, weiß, dass er früher für einen vollen Einkaufswagen 100 Euro bezahlen musste, heute sind es 150, 160, 170 Euro.“ Weil alles teurer werde, sparten die Menschen. Das wiederum wirke sich schlecht auf die Wirtschaft aus, die so weniger Umsatz mache. Also müsse die Kaufkraft gestärkt werden – unter anderem durch höhere Löhne. Es gebe Menschen, die in diesen Zeiten weniger Angst vor dem Ende der Welt hätten, „sondern eher vor dem Ende des Monats, weil ihnen das Geld nicht reicht“. Zudem hätten die Unternehmen in den vergangenen Jahren Gewinne erwirtschaftet. Und sie würden auch weiterhin Gewinne erzielen. „Da wollen wir einen fairen Anteil haben.“

DGB-Vorsitzender: "Das kann ich nicht mehr hören"

Und auch an den Freistaat hat Bernhard Stiedl Forderungen: Bayern müsse in dieser Zeit der Krisen die Schuldenbremse lösen. So seien beispielsweise 22 Milliarden Euro zusätzlich für den Erhalt der Infrastruktur wie Schulen, Gesundheit und Straßen nötig. Was sagt er zur Kritik, dass den nächsten Generationen dann ein riesiger Schuldenberg hinterlassen wird? „Das kann ich nicht mehr hören.“ Werde die Infrastruktur nicht instandgesetzt und erhalten, hätten die nächsten Generationen eben mit kaputten Straße und maroden Schulen zu kämpfen. Welche Investitionen sind aus Sicht des DGB im Allgäu nötig? Das werde im kommenden Frühjahr vorgestellt, sagt Bernhard Stiedl.