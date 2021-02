Anreise zur Skitour: Darf man die Fahrt über Tiroler Gebiet abkürzen?

Viele Allgäuer Tourengeher und Wintersportler könnten ihre Anfahrt beispielsweise in die Ammergauer Alpen über Tirol abkürzen. Ist das erlaubt?

23.01.2021 | Stand: 13:28 Uhr

Am Wochenende soll es wieder Neuschnee geben - und wenn es die Lawinengefahr zulässt, dann schielen vor allem Skitourengänger auch auf Gebiete wie die Ammergauer Alpen. Das Problem: Die Anfahrt auf einige beliebte Tourenziele ist über deutsches Gebiet mühsam und zeitraubend. Eine Abkürzung über Tirol würde da jede Menge Zeit sparen. So sind die Ammergauer Berge vom Füssener Grenztunnel schnell über die Strecke Plansee - Linderhof erreichbar (siehe Karte). Auch übers Tannheimer Tal könnten Wintersportler schnell vom Ostallgäu beispielsweise nach Hindelang und Sonthofen abkürzen. Selbst wenn die Fahrt ohne Zwischenstopp durch Österreich ginge, wäre das denn erlaubt?

Fahrt übers Tirol abkürzen: Das sagt die österreichische Polizei

Von österreichischer Seite gibt es eine klare Antwort: "Das ist machbar. Nach der Fahrt durch den Grenztunnel werden Autofahrer bei Musau angehalten. Dann müssen sie eine Transitfahrt anmelden", so ein Sprecher der Polizei in Reutte. Und weiter: "Das reicht, wenn man das glaubhaft darlegt". Auf der Transitfahrt sind lediglich Tankstopps erlaubt. Der Polizeisprecher warnt: "Wer eine Transitfahrt anmeldet und dann doch im Lechtal auf einer Skitour erwischt wird, für den setzt es eine saftige Anzeige. Das wird richtig teuer."

Bei der Wiedereinreise nach Deutschland gilt die Quarantäneverordnung

Eine Transitfahrt durch Österreich ist also kein großes Ding. Allerdings gibt es ein Problem auf deutscher Seite. Zwar ist man bei einer Abkürzung quasi von Deutschland nach Deutschland gefahren. "Trotzdem gibt bei der Einreise die Einreisequarantäneverordnung des Landes Bayern", sagt Dominic Geißler, Sprecher der Polizei in Kempten. Denn Tirol gilt derzeit als Risikogebiet. Ausnahmen zur Quarantänepflicht gibt es wenige. Zum Beispiel ein Besuch bei Verwandten. Oder wenn eine dringende medizinische Behandlung nur in Tirol vorgenommen werden kann. Skitouren oder Langlaufen gehören nicht dazu.

Zwar kann die Quarantäne daheim mit einem negativen Coronatest auf fünf Tage reduziert werden. Doch die müssten Wintersportler auf jeden Fall absitzen, wenn sie ihre Anfahrt in ein deutsches Skitourengebiet über Tirol abgekürzt haben. Außer das zuständige Gesundheitsamt verzichtet auf die Quarantäne, was in Einzelfällen offenbar der Fall ist. Angesichte dieser Unwägbarkeiten ist der Umweg über deutsches Gebiet am Ende dann doch wohl zeitsparender.

