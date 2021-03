Antigen-Schnelltests: So ist die Lage im Allgäu

Die Möglichkeit der Schnelltests soll in Kürze auch in den Allgäuer Kreisen und kreisfreien Städten genutzt werden. Wie es in den einzelnen Kreisen aussieht.

09.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Im Unterallgäuer Corona-Testzentrum in Erkheim sind voraussichtlich ab dem heutigen Mittwoch auch Schnelltests möglich. Dies hat das Landratsamt mitgeteilt. Pro Tag könne man dort bis zu 300 Schnelltests anbieten. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden die Ergebnisse per SMS oder online mitgeteilt.

Künftig soll es zudem möglich sein, sich dezentral testen zu lassen. Man frage derzeit alle Apotheken ab, ob diese die Schnelltests im Auftrag der Behörde anbieten können, heißt es beim Unterallgäuer Landratsamt.

Auch in Memmingen in den nächsten Tagen Schnelltests

Auch in Memmingen soll das Angebot von Antigen-Schnelltests laut Stadtverwaltung in den nächsten Tagen starten. Durchgeführt werden die Tests im Zentrum in der Stadionhalle. Wer ein negatives Ergebnis hat, erhalte eine entsprechende Bescheinigung. Bei einem positiven Ergebnis erfolge umgehend ein PCR-Test.

Die Landratsämter im Ober- und Ostallgäu verweisen in Sachen Schnelltests auf aktuell noch fehlende Informationen. Im Ostallgäu werde aber ebenfalls daran gearbeitet, Apotheken zu finden, die im Auftrag der Gesundheitsbehörden Schnelltests anbieten. „Wir prüfen derzeit, wie wir ein Angebot für Schnelltestungen für die Bürgerinnen und Bürger umsetzen können“, heißt es auch aus dem Landratsamt Lindau.

Selbsttests für Beschäftigte an Schulen und in Kinderbetreuungseinrichtungen

Der dortige Kreischef Elmar Stegmann (CSU) hat eine erste Lieferung von Selbsttests für Beschäftigte an Schulen und in Kinderbetreuungseinrichtungen in Empfang genommen. Die Behörde will die über 23 000 kostenlosen Tests den Einrichtungen „schnellstmöglich“ zur Verfügung stellen. Für das Personal seien jeweils zwei Tests pro Woche vorgesehen, die Schüler sollen sich einmal in der Woche testen.

Die freiwilligen Tests sollen zuhause vor Beginn der Schule durchgeführt werden. Dies dauere maximal 20 Minuten, wovon 15 Minuten Wartezeit seien.

