Wie steht es 84 Jahre nach der Reichspogromnacht um den Antisemitismus im Allgäu?

84 Jahre ist die Reichspogromnacht nun her. Judenfeindliche Vorfälle gibt es auch heutzutage noch - auch im Allgäu. Doch die Täter werden teils hart bestraft.

08.11.2022 | Stand: 18:17 Uhr

In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 fanden in ganz Deutschland gewalttätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung statt. Im Allgäu lebten damals etwa 200 Juden verstreut über 21 Gemeinden. Vor allem dort, wo viele von ihnen wohnten, brach sich der organisierte Hass in der „Reichspogromnacht“ Bahn. Zum Beispiel in Memmingen. In der Stadt gab es damals die größte jüdische Gemeinde in der Region. Einen Tag später als im übrigen Land wurde die Synagoge systematisch abgebrochen und geplündert. Später wurde sie sogar gesprengt. SS-Truppen zerstörten 23 Wohnungen sowie drei Geschäfte.

