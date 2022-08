Antonia Riepp schreibt über starke Frauen in schweren Zeiten

Antonia Riepp alias Susanne Mischke hat ihre deutsch-italienische Belmonte-Familiensaga beendet. „Santo Fiore“ spielt im Süden - und auch im Russland von 1917.

28.08.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Antonia Riepp liebt das Spiel mit Zeitebenen. In ihren Romanen wechseln sich Gegenwart und diverse Vergangenheiten ab. Von Kapitel zu Kapitel werden die Figuren greifbarer, lüften sich Geheimnisse. Dass sie ein feines Gespür für Spannung hat, ist kein Wunder: Eigentlich heißt die in Kempten aufgewachsene und im Oberallgäuer Wertach lebende Autorin Susanne Mischke. Als solche wurde sie durch Hannover-Krimis um Kommissar Bodo Völxen bekannt. Unter dem Pseudonym Antonia Riepp hat sie sich vor zwei Jahren auf ein neues literarisches Terrain begeben. Mit dem Roman „Belmonte“ begann sie ihre dreiteilige Familiensaga, die ihre Wurzeln in den italienischen Marken und im Allgäu hat. „Santo Fiore“ ist nun der Schlusspunkt und bietet Überraschendes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.