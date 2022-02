Apotheken wollen nächste Woche mit Impfungen starten - Drosten empört wegen Vertuschungs-Vorwürfen

Apotheken wollen nächste Woche mit den Impfungen starten. Virologe Christian Drosten ist empört über Äußerungen eines Hamburger Forschers. Der Corona-Newsblog.

04.02.2022 | Stand: 21:49 Uhr

<< Wir berichten in unserem Newsblog laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt. >>

Freitag, 4. Januar, 21.42 Uhr: Welche Länder in Europa die Corona-Regeln gelockert haben

Omikron treibt in vielen Ländern in Europa die Corona-Zahlen in die Höhe. Dennoch lockern viele Länder die Maßnahmen. Hier der Überblick.

Freitag, 4. Februar, 19.52 Uhr: Das sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Impfstoff-Arten

Zur Wirkweise der Corona-Impfstoffe gibt es viele Fragen. Wir klären die wichtigsten Unterschiede von Vektor-, mRNA- und Totimpfstoff.

Freitag, 4. Februar, 18.19 Uhr: „Ich hatte großes Glück“ - Peter Gorlitt berichtet bei Corona-Demo in Mindelheim über seine Infektion

Peter Gorlitt aus Mindelheim war sicher, dass Corona ihm nichts anhaben könnte. Dann infizierte er sich und landete auf der Intensivstation. Bei einer Demostration in Mindelheim erzählt er von seiner Leidensgeschichte.

Freitag, 4. Februar, 17.24 Uhr: Mehrere hundert Apotheken wollen kommende Woche mit Impfungen starten

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet damit, dass in der kommenden Woche bundesweit mehrere hundert Apotheken mit den Corona-Impfungen starten werden. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der impfenden Apotheken sukzessive aufwächst. Eine vierstellige Zahl hat bereits bei ihrer jeweiligen Landesapothekerkammer gemeldet, dass sie die personellen, räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen zum Impfen erfüllen", sagte Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung am Freitag. In ganz Deutschland gibt es rund 18 500 Apotheken.

Insgesamt hätten mittlerweile gut 6000 Apothekerinnen und Apotheker die notwendige Schulung absolviert. Voraussetzungen für die Impfungen sind eine mehrstündige theoretische und praktische Ausbildung durch einen Arzt und ein abgetrennter Behandlungsraum in der Apotheke. Möglich sind dabei sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen. Das Angebot ist freiwillig und als Ergänzung zu den Impfangeboten in Arztpraxen und Impfzentren gedacht. Die Covid-19-Impfung ist die erste Impfung, die Apotheken bundesweit anbieten können.

Corona-Impfung: Das unterscheidet die Impfstoffe

Freitag, 4. Februar, 16.18 Uhr: Tausende Nachmeldungen: Inzidenz in Fürstenfeldbruck verdreifacht

Durch Tausende Nachmeldungen hat sich die offizielle Corona-Inzidenz in Fürstenfeldbruck über Nacht fast verdreifacht. Mit 3019,1 wies der Landkreis am Freitag laut Robert Koch-Institut zudem den höchsten Wert in ganz Bayern aus. Noch einen Tag davor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1092,6 gelegen.

Nach Darstellung des Landratsamtes waren in den vorangegangenen Tagen mehr als 3000 Fälle in der Meldesoftware "hängen geblieben". Dadurch wurden von Donnerstag auf Freitag auf einen Schlag mehr als 4600 Fälle neu beim RKI gemeldet. Diese auf den 1. und 2. Februar datierten Nachmeldungen ließen die Inzidenz in die Höhe schnellen. Und der Anstieg dürfte noch nicht beendet sein: Das Landratsamt kündigte weitere Nachmeldungen "in der Größenordnung von ca. 1000" an.

Die offiziell für Fürstenfeldbruck gemeldete Inzidenz hatte zuletzt stets unter dem bayerischen Durchschnitt gelegen. Nun ist sie die zweithöchste in ganz Deutschland.

Freitag, 4. Februar, 15.30 Uhr: Elternstreit über Impfung der Kinder - Gericht: Stiko-Position zählt

Bei einem Streit zwischen Vater und Mutter über eine Impfung ihrer Kinder hat das Amtsgericht Bad Iburg entschieden, dass die Kinder geimpft werden können. Dabei orientierte sich das Familiengericht an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag mit.

In dem Fall stritt sich ein geschiedenes Ehepaar, ob die gemeinsamen Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren gegen Corona geimpft werden sollten. Die Mutter lehnte die Impfung ab.

Das Gericht entschied, soweit keine besonderen Risiken beim Kind vorlägen, sei dem Elternteil die Entscheidung zu überlassen, das die Empfehlungen der Stiko befürworte. Damit übertrugen die Richter die Entscheidung über die Impfung an den Vater, unter der Bedingung, dass Biontech gespritzt wird. Für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren wird eine Impfung mit Biontech von der Stiko empfohlen.

Das Gericht urteilte auch, ein Elternteil dürfe auch dann eine Impfung anordnen, wenn die Kinder sich keine eigene Meinung über die Chancen und Risiken bilden könnten, weil sie von einem Elternteil eingeschüchtert würden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Freitag, 4. Februar 14.31 Uhr: Nordische Kombinierer Frenzel und Weber bei Olympia 2022 in Corona-Quarantäne

Jetzt hat es auch einen Olympiasieger erwischt. Eric Frenzel muss bei den Winterspielen in Peking in Corona-Quarantäne. Auch bei Nachtests werden der Kombinierer und sein Teamkollege Terence Weber positiv getestet. Vier andere deutsche Athleten können dagegen aufatmen.

Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel muss in Quarantäne. Er und sein Teamkollege Terence Weber wurden bei Olympia 2022 positiv auf Corona getestet. Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Freitag, 4. Februar, 13.30 Uhr: Drosten empört wegen Vertuschungs-Vorwürfen zum Corona-Ursprung

Der Virologe Christian Drosten hat sich empört über die Äußerungen des Hamburger Forschers Roland Wiesendanger im Magazin "Cicero" gezeigt, in denen dieser Drosten und weitere Virologen der gezielten Täuschung zum Ursprung der Corona-Pandemie bezichtigt. "Cicero bietet einem Extremcharakter die Bühne und provoziert persönliche Angriffe gegen mich durch suggestive Fragen", kritisierte Drosten am Donnerstagabend via Twitter. Belastbaren Tatsachenbehauptungen werde ausgewichen, so der Wissenschaftler von der Berliner Charité. "Das ist kein Interview, sondern ein Vorkommnis."

Freitag, 4. Februar, 13 Uhr: WHO: empfohlener Antikörper-Cocktail zeigt keine Wirkung bei Omikron

Ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang empfohlener Antikörper-Cocktail hilft nach neuen Studien nicht bei Corona-Patienten, die mit der Omikron-Variante infiziert sind. Es handelt sich dabei um die Kombination von Casirivimab und Imdevimab. "Es sieht danach aus, dass dieser Antikörpercocktail mangelnde Wirksamkeit gegen Omikron zeigt", sagte Janet Diaz, WHO-Expertin für die Behandlung von Covid-19, am Freitag in Genf. Die Richtlinien der WHO über den Einsatz würden im Laufe des Februars entsprechend angepasst.

Freitag, 4. Februar, 12 Uhr: Bayerisches Handwerk fordert 3G-Regel für körpernahe Dienstleistungen

Der Bayerische Handwerkstag fordert die Aufhebung der 2G-Regel für körpernahe Dienstleistungen. Neben Geimpften und Genesenen (2G) sollen künftig auch negativ Getestete (3G) die Läden betreten dürfen. Dieser Schritt sei nach der Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel nur folgerichtig, sagte Verbandspräsident Franz Xaver Peteranderl am Freitag. Die Firmen litten seit Monaten unter starken Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebs, obwohl sich die Zahl der Kunden gut über den Tag verteilen lasse.

Eine Lockerung würde Friseur-, Kosmetik-, Fuß- und Nagelpflegestudios betreffen. Der Handwerkstag fordert, dass die derzeit ausgesetzte Siebentagesinzidenz über 1000 gänzlich keine Rolle mehr spielen soll. Auch eine einheitliche Gestaltung der Regelungen für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wird gefordert. Bislang gilt dort meist die 2G-Regel.

Freitag, 4. Februar, 11.30 Uhr: "Nebenbefund" Corona im Krankenhaus häuft sich

In Bayerns Krankenhäusern wird während der Omikronwelle ein hoher Anteil von Corona-Patienten behandelt, bei denen Covid nicht die Hauptdiagnose ist. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 4. Februar, 10.39 Uhr: Aktuelle Impfzahlen: Über 15.000 Allgäuer ließen sich in der Vorwoche impfen

Vergangenen Woche ließen sich 15.768 Allgäuer impfen - über 7000 weniger als in der Vorwoche. Den Überblick über die Impfquoten im Allgäu lesen Sie hier.

Freitag, 4. Februar, 10 Uhr: Umfrage: 47 Prozent lehnen neue Zuschauergrenze in Fußballstadien ab

47 Prozent der Deutschen lehnen es ab, dass bundesweit einheitlich wieder bis zu 10 000 Zuschauer in Fußballstadien dürfen. Nur 38 Prozent befürworten diese neue Zulassungsgrenze unter Einhaltung von 2G oder der 2G-plus-Regelung, 14 Prozent machten bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov keine Angabe. Ein gemeinsamer Beschluss der Staats- und Senatskanzleien lässt wieder bis zu 10 000 Zuschauer und Zuschauerinnen bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent bei Großveranstaltungen im Freien zu.

Auf Basis der YouGov Frage des Tages wurden am Donnerstag 1587 Personen in Deutschland ab 18 Jahren befragt.

Freitag, 4. Februar, 9 Uhr: Rekordanstieg: Inzidenz in Bayern springt auf fast 1700

Die Corona-Inzidenz in Bayern hat kräftig angezogen. Das Robert Koch-Institut in Berlin meldete am Freitag einen Rekordwert von 1695,6. Das sind 145,6 mehr als am Donnerstag und der mit Abstand höchste bisher gemeldete Anstieg binnen eines Tages. Treiber waren mehr als 53 000 neu gemeldete Fälle. Bayern nähert sich damit der Grenze von zwei Millionen gemeldeten Fällen seit Pandemiebeginn.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie stieg um 18 auf 20 581. Auf den bayerischen Intensivstationen macht sich die aktuelle Welle weiter nur bedingt bemerkbar. Dort wurden am Freitag laut bundesweitem Intensivregister (Stand 8.05 Uhr) 338 Corona-Patienten behandelt. Die Werte stagnieren seit knapp zwei Wochen.

Freitag, 4. Februar, 8.15 Uhr. Landratsamt verbietet Hunde bei Demos in Mindelheim

Das Landratsamt Unterallgäu hat ein Hundeverbot für die Montagsdemos gegen die Corona-Maßnahmen in Mindelheim erlassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

ARCHIV - Ein Mann läuft in Stralsund mit seinem Hund über den verregneten Alten Markt (Foto vom 17.05.2011). Vom eigenen Hund auf dem Weg zur Arbeit umgerannt und dabei verletzt - einem aktuellen Urteil zufolge kann das ein versicherter Arbeitsunfall sein. Im konkreten Fall war ein Versicherungsvertreter morgens auf dem Weg zum Auto von seinem Schäferhund umgerannt worden. Dabei verletzte sich der Mann am Bein. Da er mit seinem Wagen zur Arbeit fahren wollte, stand die Frage im Raum, ob es sich Bild: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

Freitag, 4. Februar, 7.50 Uhr: Fallen Corona-Beschränkungen bereits Mitte März komplett weg?

Die Diskussion um die Lockerung der Corona-Regeln nimmt weiter Fahrt auf. Laut SPD könnten die Beschränkungen im März komplett wegfallen. Alle Infos dazu.

Freitag, 4. Februar, 6.30 Uhr: Olympische Winterspiele in Peking werden eröffnet - zahlreiche Corona-Einschränkungen

Die 24. Olympischen Winterspiele werden an diesem Freitag (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Peking offiziell eröffnet. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden rund 2900 Sportler aus 91 Nationen teilnehmen. Bis zum 20. Februar werden bei 109 Entscheidungen Medaillen vergeben - eine Rekordzahl. Mehr zu den von Corona überschatteten Spielen lesen Sie in unserem Olympia-Newsblog.

Freitag, 4. Februar, 6.00 Uhr: Forderungen nach Plan für Corona-Lockerungen werden lauter

Die Forderungen nach einem klaren Fahrplan für Corona-Lockerungen werden lauter. Die SPD blickt bereits auf den 19. März, an dem die gesetzlichen Grundlagen für die gegenwärtigen Maßnahmen auslaufen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 4. Februar, 5.45 Uhr: Alternativen zu PCR-Tests: Franz Mensch in Buchloe arbeitet an neuen Corona-Tests

Viele Schnelltests erkennen Corona-infektionen im frühen Stadium nicht. Darum will die Buchloer Firma Franz Mensch Alternativen zu PCR-Tests bieten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 4. Februar, 5.30 Uhr: 21 weitere Corona-Fälle vor Winterspielen in Peking

Vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking sind weitere Beteiligte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, wurden unter 72 425 Corona-Tests am Vortag 21 Infizierte entdeckt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 4. Februar, 5.15 Uhr: RKI registriert 248.838 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1349,5

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Freitagmorgen 248 838 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 190 148 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1283,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1073,0 (Vormonat: 239,9). Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen, 05.00 Uhr, wieder.

Freitag, 4. Feberuar, 5 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu erneut gestiegen - Kemptener Wert klettert auf 1746,4

Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte im Allgäu sind erneut gestiegen. Kempten hat mit 1746,4 den höchsten Wert. Kaufbeuren und das Unterallgäu folgen auf den Rängen. Alle Werte in der Übersicht lesen Sie hier.

