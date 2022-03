1242 arbeitslose Allgäuer mit neuem Job

Auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt geht es weiter bergauf, im Februar lagen die Zahlen leicht unter den Vor-Corona-Werten. Auch Langzeit-Erwerbslose profitieren.

2,6 Prozent betrug die Arbeitslosenquote im Allgäu im Februar 2022. Damit lag sie 0,1 Prozentpunkte unter der des Vorkrisenmonats, dem Februar 2020. „Momentan sieht es danach aus, dass sich die Arbeitslosigkeit auf leicht niedrigerem Niveau einpendelt als direkt vor der Krise“, sagte die Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, Maria Amtmann.

Im Vergleich zum Januar waren im Februar 345 Menschen weniger arbeitslos gemeldet, 2021 war die Zahl in diesem Zeitraum um 55 Personen angestiegen. Der Rückgang lag der Agenturchefin zufolge auch am vergleichsweise milden Wetter im Februar. „In den Außenberufen ist deshalb meist weitergearbeitet worden, wir hatten aber auch enorme Zuwächse bei den freien Stellen. Das sind die ersten Vorboten des Frühjahrsaufschwungs“, gab sich Amtmann zuversichtlich.

Allgäuer Firmen meldeten über 7000 vakante Stellen

Insgesamt 1242 zuvor arbeitslose Allgäuerinnen und Allgäuer fanden im Februar eine Stelle. Davon profitierten im Vergleich zum Vorjahresmonat vor allem ältere Menschen und Langzeitarbeitslose. So sank die Zahl der Erwerbslosen über 50 Jahren im Vergleich zum Februar 2021 um 1047. Im selben Zeitraum ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 317 zurück.

Engpässe gibt es dagegen auf der Arbeitgeberseite. So meldeten Allgäuer Betriebe 7425 vakante Stellen bei der Agentur, 455 mehr als im Januar. Besonders viele freie Stellen gab es bei Zeitarbeitsfirmen (2222), im verarbeitenden Gewerbe (913) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (812). Den Bedarf an Arbeitskräften versuche man mit Weiterbildungen aufzufangen, sagte Amtmann. Derzeit befinden sich demnach etwa 1500 Allgäuer in einer solchen Weiterqualifikation.

Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch unklar

Doch nicht nur die Weiterbildung ist ein wichtiger Faktor. „Mobilität ist bei uns im Allgäu ein großes Thema“, sagt Amtmann. Vielerorts sei der erste Bus, der morgens fahre, der Schulbus. „Eine Bäckereifachverkäuferin ohne Auto kann nicht rechtzeitig am Arbeitsplatz sein.“ Wer zeitlich flexibel und mobil sei, finde in der Regel schnell einen Arbeitsplatz.

Unklar ist bisher, wie sich der Krieg in der Ukraine auf den Allgäuer Arbeitsmarkt auswirkt. Man bereite sich auf die Ankunft von Geflüchteten vor, sagte Amtmann. Dabei handele es sich wahrscheinlich eher um Frauen mit Kindern. Zwar seien die Menschen in der Ukraine oft überdurchschnittlich qualifiziert. Doch es ist nicht nur fraglich, ob die Geflüchteten schnell arbeiten dürfen. Sondern auch, „inwiefern vor allem Frauen mit Kindern nach der Ankunft arbeiten können“, sagte Amtmann. Zudem stelle sich durch den Krieg auch die Frage nach unterbrochenen Lieferketten. Man müsse abwarten, ob Kurzarbeit künftig wieder eine größere Rolle spiele, sagte Amtmann.

