Arbeitslosenzahl im Allgäu leicht gestiegen - Doch in vielen Branchen sind Stellen frei

Zahl der Arbeitslosen im Allgäu steigt auf über 10.000. Zugleich gibt es über 7.500 offene Stellen. In welchen Branchen besonders gesucht wird.

Die Zahl der Arbeitslosen im Allgäu ist im Juli auf 10.196 gestiegen. Das waren 241 mehr als im Juni und 287 mehr als vor einem Jahr, teilte die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen am Dienstag mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Trotz des leichten Anstiegs hat das Allgäu die viertniedrigste Arbeitslosenquote in Bayern. Spitzenreiter ist Donauwörth (2,3) vor Ingolstadt und Freising (jeweils 2,4).

Arbeitsmarkt im Juli 2023: Anstieg bei Arbeitslosigkeit der Jüngeren

Auffallend in der Statistik ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Jüngeren: 1.091 Menschen unter 25 Jahren waren Ende Juli arbeitslos gemeldet – ein Plus von 21 Prozent im Vergleich zum Juni. Agenturleiterin Maria Amtmann sieht darin allerdings kein langfristiges Problem Im Gegenteil: „Etliche Jugendliche haben jetzt ihre Lehre beendet. Wenn sie nicht in ihrem Ausbildungsbetrieb bleiben, sondern beispielsweise nach der Sommerpause in einen anderen Betrieb oder zum Studium wechseln, sind sie für diesen Zeitraum arbeitslos gemeldet.“

Ernster nimmt Amtmann „mögliche Zeichen für eine konjunkturelle Eintrübung“: So gebe es einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Bereich der Agentur für Arbeit im Produzierenden Gewerbe sowie in Bau und Handel. „Das ist nirgends dramatisch. Aber wir müssen es im Blick behalten.“

Hier gibt es im Allgäu noch offene Stellen

Das gilt auch für die Zahl der offenen Stellen: Sie sank im Juli um 124 auf 7650. Besonders häufig wurde in der Berufsgruppe „Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag“ nach Mitarbeitern gesucht: 688 Jobangebote gingen bei der Agentur ein. Ebenfalls viele offene Stellen gab es in Verkauf (441), Maschinenbau- und Betriebstechnik (346) sowie Metallbearbeitung (295 Stellen). Weiterhin beste Chancen haben Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen: Im Juli hatten 735 ausbildungssuchende Jugendliche die Wahl unter 2.852 offenen Ausbildungsstellen. „Das entspricht fast einem Verhältnis von 1:4“, sagt Amtmann.

Die Agenturleiterin ist optimistisch, dass die Suchenenden bis zum Ausbildungsbeginn Anfang September eine Lehrstelle finden. Andersherum würden auch in diesem Jahr viele Ausbildungsstellen bei den Betrieben unbesetzt bleiben. Am häufigsten suchen Allgäuer Betriebe derzeit noch Lehrlinge als Verkäufer und Verkäuferinnen, Kaufleute (Einzelhandel sowie Büromanagement), Industriemechaniker sowie als Fachkräfte Lagerlogistik.

Ausbildungsmarkt im Allgäu: "Viele Betriebe sind mittlerweile kompromissbereit, was Noten angeht"

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz seien so gut wie nie zuvor: „Viele Betriebe sind mittlerweile kompromissbereit, was Noten angeht“, sagt Amtmann. Wer unschlüssig ist, was wirklich passt und welche Möglichkeiten es gibt, dem empfiehlt sie, einen ergebnisoffenen Berufsberater-Termin zu vereinbaren. „Der junge Mensch mit seinen Fähigkeiten und Ideen steht im Mittelpunkt.“

Als „enorm positiv“ beschreibt sie die Entwicklung der Stadt Kaufbeuren: Dort sank die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli 2022. „Kaufbeuren entwickelt sich stetig weiter“, sagt Amtmann. Dagegen stieg die Arbeitslosenquote in Memmingen von 3,4 im Juli 2022 auf aktuell 3,7. „Die Gründe dafür müssen wir analysieren“, sagt Maria Amtmann.

Bundesweit erhöhte sich Arbeitslosenquote im Juli um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.

