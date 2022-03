Arbeitsmarkt im Allgäu: So viele offene Stellen wie seit zehn Jahren nicht mehr

Die Zahl der Job-Angebote im Allgäu war im März so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Doch wie wird sich der Ukraine-Krieg auf die Unternehmen auswirken?

31.03.2022 | Stand: 14:01 Uhr

Im Allgäu gab es im März so viele offene Stellen wie seit über zehn Jahren nicht mehr: Über 7800 Angebote bleiben unbesetzt. Das sind 52,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber auch mehr in Vor-Corona-Jahren. Gesucht werden Arbeitskräfte vor allem im Bereich der „sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ (2295 Stellen), zu der beispielsweise Zeitarbeitsfirmen zählen, im verarbeitenden Gewerbe (991), im Handel (850), im Gesundheits- und Sozialwesen (794) sowie im Gastgewerbe (772).

„Der Arbeitsmarkt entwickelt sich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterhin positiv“, sagt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Durch die Lockerungen in Handel und Gastronomie wird die Corona-Pandemie immer weniger eine Rolle spielen“, prognostiziert er. Im März waren 9618 Menschen im Allgäu ohne Job und damit 671 weniger als im Februar und 3509 weniger als vor einem Jahr mitten in der Corona-Pandemie. Die Arbeitslosenquote sank von Februar auf März um 0,1 Punkte auf 2,5 Prozent. Bundesweit lag sie bei 5,1 Prozent.

Die gestiegene Zahl an offenen Stellen wertet Holas als Indiz dafür, dass die Unternehmen im Allgäu „derzeit wieder viele Aufträge haben“. Allerdings könnte die positive Stimmung in den kommenden Wochen getrübt werden. So könnten sich die in Folge des Ukraine-Kriegs gestiegenen Energiekosten negativ auf die Unternehmen auswirken. Auch ein Mangel an Fachkräften sei kritisch zu sehen – gerade wenn die Auftragsbücher voll sind.

Auch auf dem Ausbildungsmarkt können im Allgäu längst nicht alle Stellen besetzt werden. 3429 Ausbildungsstellen für Sommer/Herbst 2022 sind vakant. Demgegenüber sind 1259 Jugendliche noch auf der Suche nach einem „Azubi-Platz“.

Wie sich die Flüchtlinge aus der Ukraine auf den Arbeitsmarkt im Allgäu auswirken, vermag Holas noch nicht abzuschätzen. „Oberste Priorität haben zunächst die Unterbringung und gesicherte Versorgung der Familien und Menschen - das Thema Arbeitsaufnahme ist da im Moment oft noch nachrangig. Aber unser Kontakt mit den Ausländerbehörden zeigt, dass das grundsätzliche Interesse der ukrainischen Geflüchteten an Arbeit groß ist“, sagt Holas. Der Schutzstatus für Flüchtlinge aus der Ukraine ist durch eine EU-Richtlinie geregelt. Diese bewirkt, dass sie keinen Asylantrag stellen müssen. Sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis, die es ihnen ermöglicht in Deutschland zu arbeiten, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren, wie die Bundesagentur mitteilt.

„Wir können vermitteln, wenn es keine Sprachbarrieren gibt und die Geflüchteten Englisch oder Deutsch sprechen“, sagt Holas. Da unter den Flüchtlingen im Allgäu zahlreiche Fachkräfte sein dürften, könnte dies für Unternehmen eine Chance sein, offene Stellen zu besetzen.

