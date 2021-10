Österreich zieht die Corona-Regeln an: Das gilt ab November

Im November gilt in Österreich die 3G-Regel in Bergbahnen und eine FFP2-Maskenpflicht. Was sich sonst noch ändert und wie lange Impfungen dort gültig sind.

28.10.2021 | Stand: 12:12 Uhr

Österreich zieht die Corona-Regeln ab November an. Das berichten vol.at und die Tiroler Tageszeitung und berufen sich dabei auf die österreichische Presseagentur APA. Anders als im Allgäu gilt in österreichischen Bergbahnen zum Beispiel ab Mitte November eine FFP2-Maskenpflicht. Außerdem führt Österreich die 3G-Regel am Arbeitsplatz ein. Die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums richtet sich nach einem Stufensystem auf Grundlage der belegten Intensivbetten (siehe unten).

Ab Mitte November gilt in den österreichischen Bergbahnen die 3G-Regel

Wer die Seilbahnen in Österreich nutzen will, der muss ab 15. November einen 3G-Nachweis vorlegen. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die die Bergbahn alltäglich nutzen, also zum Beispiel für Menschen, die am Berg wohnen und zum Einkaufen oder zum Arzt ins Tal fahren. In den Bergbahnen herrscht zudem anders als im Allgäu FFP2-Maskenpflicht.

Apres-Ski soll wieder möglich sein, allerdings unter den strengeren Regeln der Nachtgastronomie. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen PCR-Test vorweisen (3G Plus). Sobald mehr als 300 Intensivbetten belegt sind (Stufe 2), gilt dort allerdings nur noch 2G. (Lesen Sie auch: In Österreich leuchtet die Corona-Ampel fast überall knallrot)

Schnelltests ausreichend für den Restaurant-Besuch

Für die Gastronomie gilt weiterhin die 3G-Regel. Ab Stufe 2 sind Selbsttests vor Ort, auch "Wohnzimmertests" genannt, nicht mehr ausreichend. Sollten mehr als 400 Intensivbetten belegt sein (Stufe 3) brauchen Restaurant-Besucherinnen und -Besucher, die nicht geimpft oder genesen sind, einen PCR-Test.

Weihnachtsmärkte in Österreich mit 3G möglich

Weihnachtsmärkte können dieses Jahr wieder statt finden. Eine Umzäunung des Areals ist laut österreichischem Gesundheitsministerium nicht notwenig. Stattdessen sollen an bestimmten Punkten auf den Märkten Bänder als 3G-Nachweis ausgegeben werden. Das Einhalten der Corona-Regeln werde stichprobenartig überprüft.

Österreich führt 3G-Regel am Arbeitsplatz ein

Die strengste Regel in der neuen Verordnung gilt in Österreich am Arbeitsplatz. Denn auch dort wird ab 1. November die 3G-Regel eingeführt: Alle Beschäftigten müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Ausgenommen sind nur Personen, die nicht mehr als zwei mal 15 Minuten pro Tag Kontakt mit anderen haben und selbst das nur, wenn dieser im Freien stattfindet. Dafür entfällt am Arbeitsplatz die Maskenpflicht. In einer Übergangszeit von zwei Wochen ist alternativ zu 3G noch das Tragen einer FFP2-Maske möglich. Ein Mund-Nasen-Schutz wird für Beschäftigte nur noch in Pflege- und Krankenhauseinrichtungen vorgeschrieben. Dort gilt die Maskenpflicht auch für Besucher.

Die Verordnung stellt außerdem klar, dass der Testpass, der in der Regel an Schulen ausgestellt wird, auch am Wochenende als Nachweis akzeptiert wird. (Lesen Sie auch: Nationalfeiertag in Österreich: Das schätzen wir an unseren Nachbarn)

So lange gelten Impfungen in Österreich

Das österreichische Gesundheitsministerium hat genau festgelegt, für welchen Zeitraum nach Verabreichung die Impfungen gegen das Coronavirus anerkannt werden.

Zweitimpfungen sowie jede nachfolgende Impfung: 360 Tage ab Zweitimpfung

Impfstoffe, bei denen nur eine Dosis vorgesehen ist (zum Beispiel von Johnson & Johnson): ab dem 22. Tag nach der Impfung bis insgesamt 270 Tage danach

Genesen mit einer Impfung: 360 Tage ab der Impfung

Österreichs Stufensystem zur Belegung der Intensivbetten

Stufe 1: Auslastung von 200 Intensivbetten erwartet

Stufe 2: Überschreitung von 300 belegten Intensivbetten

Stufe 3: Überschreitung von 400 belegten Intensivbetten

Aktuell sind in Österreich 250 Intensivbetten belegt (Stand: 27. Oktober, 9:30 Uhr). Die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie in Österreich finden Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums für Inneres.

