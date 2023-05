Was bedeutet die Halbschatten-Mondfinsternis am 5. Mai für das Allgäu?

Freitag ist Vollmond und diesmal auch eine Halbschatten-Mondfinsternis. Was hat das fürs Allgäu zu bedeuten und wo kann sie am besten beobachtet werden?

02.05.2023 | Stand: 11:36 Uhr

Eine Halbschatten-Mondfinsternis am Himmel ist für den 5. Mai 2023 angekündigt. Dieses astronomische Ereignis ist für den gesamten Kontinent Europa sichtbar, so natürlich auch im Allgäu. Die Sichtbarkeit des Ereignisses hängt jedoch stark vom Wetter und der Bewölkung ab.

Eine Halbschatten-Mondfinsternis tritt ein, wenn der Mond in den Halbschatten der Erde eintritt. Dabei wird nur ein Teil des Mondes verdunkelt, während der restliche Teil vom Sonnenlicht beleuchtet bleibt. Im Gegensatz zur Totalen Mondfinsternis, bei der der Mond komplett im Kernschatten der Erde liegt, ist die Halbschatten-Mondfinsternis weniger spektakulär und wird oft übersehen.

Für Blick auf Halbschatten-Mondfinsternis braucht es im Allgäu eine freie Sicht

Die Halbschatten-Mondfinsternis am 5. Mai 2023 beginnt um 19:11 Uhr und endet um 23:52 Uhr. Dabei wird der Mond zu etwa 57 Prozent vom Halbschatten der Erde bedeckt sein. Der Mond erscheint während des Ereignisses dunkler als gewöhnlich, ist aber nicht komplett schwarz.

Wer das Ereignis im Allgäu beobachten möchte, sollte einen Ort mit freier Sicht auf den Himmel wählen, der möglichst weit weg von Lichtverschmutzung liegt. Eine gute Wahl wäre zum Beispiel ein erhöhter Platz oder ein Aussichtspunkt. Aber selbst der Blick von einem Balkon oder Garten kann ausreichend sein, wenn der Himmel nicht von Bäumen oder Gebäuden verdeckt wird.

Profi-Tipp zur Halbschatten-Mondfinsternis: Belichtungszeit verlängern

Als besonders gute Orte für eine Beobachtung der Halbschatten-Mondfinsternis im Allgäu gelten der Naturpark Nagelfluhkette (grenzübergreifender Naturpark zwischen Allgäu und dem österreichischen Bundesland Vorarlberg), der Grünten als Wächter des Allgäu oder der Hochgrat als Hausberg von Oberstaufen und außerdem als höchste Erhebung der Nagelfluhkette und des gesamten Allgäuer Voralpenlandes. Hier bietet sich eine großartige Aussicht auf den Nachthimmel und das Ereignis kann in Ruhe beobachtet werden - so das Wetter mitspielt.

Wer das Ereignis fotografieren möchte, sollte eine Kamera mit lichtstarkem Objektiv und einem Stativ verwenden. Da es während einer Halbschatten-Mondfinsternis weniger Kontrast gibt, empfiehlt der Profi, die Belichtungszeit etwas zu verlängern.

Weitere Halbschatten-Mondfinsternis im Allgäu in 2023

Die Wetter-Vorhersage für das Allgäu am Freitag ist eher mittelmäßig. Wolkig bis bedeckt soll es am Abend in Kaufbeuren, Memmingen, Oberstdorf, Kempten, Füssen oder Lindau sein. Wolken könnten somit den Blick auf die Halbschatten-Mondfinsternis stören.

Nichtsdestotrotz ist die Halbschatten-Mondfinsternis am 5. Mai 2023 ein interessantes astronomisches Ereignis, das sich lohnt, beobachtet zu werden. Auch im Allgäu gibt es mit etwas Glück, einen Blick darauf. Wer das Ereignis verpasst, muss sich nicht allzu lange ärgern: denn die nächste Halbschatten-Mondfinsternis findet bereits am 18. November 2023 statt.