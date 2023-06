Mutmaßlicher Neuschwanstein-Täter schickte Selfies und Nachricht von seltsamem Traum

Neue Details nach der tödlichen Attacke bei Neuschwanstein: Kurz vor der Tat schickte der mutmaßliche Mörder noch diese Nachrichten an eine Freundin.

26.06.2023 | Stand: 06:25 Uhr

Noch immer ist der schreckliche Vorfall nahe der Marienbrücke am Schloss Neuschwanstein nicht restlos aufgeklärt - nun kommen neue Details ans Licht. Offenbar schickte der mutmaßliche Täter Nachrichten an eine Freundin. Und er berichtet von einem merkwürdigen Traum. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Tödliche Attacke am Schloss Neuschwanstein - was ist passiert?

Am Mittwoch, 15. Juni, soll ein 30-jähriger Tourist aus dem US-Bundesstaat Michigan zwei Urlauberinnen (21 und 22 Jahre alt) zu einem abgelegenen Aussichtspunkt nahe der Marienbrücke gelockt haben. Dort scheint es zum Streit gekommen zu sein, der Amerikaner soll zunächst die 22-jährige Frau einen Abhang hinuntergestürzt haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie ihrer Freundin helfen wollte.

Danach attackierte er die 21-Jährige offenbar sexuell und stieß auch sie in die Schlucht. Sie überlebte den Angriff nicht.

Selfies und Nachrichten vor der Tat - Freundin geschockt

Geschockt auf diese Nachricht reagiert jetzt Chanidtha Khumpuok. Nur weniger als eine Stunde vor der Tat habe ihr der 30-Jährige noch Nachrichten, Fotos und Selfies aus dem Bereich Neuschwanstein und Marienbrücke geschickt, sagt sie den US-Zeitungen "News Herald" und "Chicago Tribune".

Screenshots des Chatverlaufs zeigen den Verdächtigen, wie er stolz vor einem Trampelpfad posiert. Dazu schreibt er (frei übersetzt): "Ich bin's geklettert... Es ging 100 Meter nach oben, nur Baumstümpfe und Zweige zum Treten und Festhalten. Die Hälfte ist geschafft." Das letzte Foto, das Khumpuok erhielt, zeigt einen Aussichtspunkt weit über Neuschwanstein mit Blick auf das Schloss. Zwei junge Männer kauern am Rand und schießen ein Foto. Der mutmaßliche Täter schreibt dazu: "Und jetzt darf ich hier sitzen und den beiden zusehen, wie sie versuchen, das perfekte Insta (ein Foto für Instagram) zu machen."

Khumpuok, die den Verdächtigen laut "News Herald" in einem Online-Computerspiel kennengelernt und mit ihm beinahe täglich gechattet hatte, berichtet noch von einer weiteren Nachricht: "Ich hatte einen Traum, in dem ich im Zimmer schlief und das Fenster öffnen wollte, um eine Brise zu bekommen, aber es war zu laut draußen", habe er geschrieben. "Und die meiste Zeit habe ich meinen Körper beobachtet und war nicht in meinem Körper... wenn das Sinn macht."

Nach Attacke an Schloss Neuschwanstein: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

„Am Ablauf der Tat gab es nie Zweifel“, sagte Polizeisprecher Holger Stabik am Freitag gegenüber unserer Redaktion. Ein „schwarzes Loch“ bleibe aber die Zeit zwischen den beiden Stürzen – also die Zeit, in der sich das mutmaßliche Sexualdelikt ereignet haben soll.

Auch die Ergebnisse der Obduktion stehen aus. Ebenfalls ist unklar, ob der 30-Jährige schon vor dem Vorfall polizeilich in Erscheinung getreten war. Er sitzt in Untersuchungshaft. Lesen Sie auch: Wird der mutmaßliche Neuschwanstein-Mörder in die USA ausgeliefert? Das sagt ein Experte

