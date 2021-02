Auch im Allgäu: Illegaler Handel mit Hunde-Welpen floriert

Tierschützer schlagen Alarm: Durch die Corona-Krise wollen immer mehr Menschen einen Hund - was Verbrecher auf den Plan ruft. Am Ende leiden die Tiere.

25.02.2021 | Stand: 19:11 Uhr

Leni und Sido sitzen für mehrere Wochen im Tierheim in Kempten fest. Polizisten haben die beiden Welpen vergangene Woche bei einer Kontrolle in einem Transporter entdeckt. Die jungen Hunde müssen vorerst in Quarantäne bleiben. Wie lange, ist noch unsicher. Tierhändler brachten Leni und Sido nach Deutschland – illegal. Immer wieder landen deshalb Welpen in Allgäuer Tierheimen. „Durch die Corona-Krise hat sich das noch verstärkt“, sagt Wolfgang Courage, Vorsitzender des Tierschutzvereins Memmingen, zum gesetzeswidrigen Hundehandel. Der Bayerische Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes wird noch deutlicher: „Der Handel mit Importwelpen, die meist unter katastrophalen tierschutzwidrigen Bedingungen gezüchtet werden, floriert. Die Nachfrage nach Welpen erlebt derzeit einen nie dagewesenen Boom.“