Audi Sport ABT Schaeffler verabschiedet sich als erfolgreichstes Team aus der Formel E. Autobauer von Audi und BMW ziehen in der Elektroserie den Stecker.

16.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

So wie die Äbte vor sieben Jahren in Peking in die Formel E gestartet waren, so verabschiedeten sie sich nun in Berlin von ihren Fans: Mit einem Sieg von Lucas di Grassi. Für das Team um Sportdirektor Thomas Biermaier war es der vorerst letzte Auftritt in der Elektrorennserie. Mit dem Saisonfinale beendete Audi Sport sein offizielles Engagement in der Formel-E-Weltmeisterschaft, ebenso wie die Autobauer von BMW.