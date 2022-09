Das ist am letzten Sommerferien-Wochenende im Allgäu geboten

Auch am letzten Sommerferien-Wochenende ist im Allgäu wieder vieles geboten. Das sind die Veranstaltungstipps am Wochenende.

08.09.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden am letzten Ferienwochenende von Freitag 9. September, bis Sonntag 11. September wieder viele Veranstaltungen statt: Vom Auerberg Klassik Rennen in Bernbeuren über das Memminger Weinfest und den vielen Viehscheiden bis zum Streetfood Markt in Kempten. Das sind die Veranstaltungstipps unserer Redaktion.

Auerberg Klassik in Bernbeuren

Am Samstag und Sonntag findet das dritte Auerberg Klassik in Bernbeuren statt. Mit rund 330 Teilnehmern in den verschiedenen Klassen dürfen Motorräder bis Baujahr 1979 teilnehmen. Dabei wird auf einer abgesperrten Strecke von Bernbeuren aus bis auf den Auerberg um die schnellste Zeit gefahren. Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um die verschiedenen Fahrzeuge.

Das Auerberg Klassik in Bernbeuren findet vom 10 bis 11. September in Bernbeuren statt. Bild: Max Leitner (Archivbild)

Granada aus Graz in Memmmingen

Am Samstag spielt die Band Granada aus Graz im Kulturwerk in Memmingen. Die Gruppe spielt im Rahmen ihrer "Unter Umständen Tour 2022". Einlass ist ab 19 Uhr, ab 20 Uhr beginnt das Konzert.

Neugablonz wird 75+1 Jahre alt: Neugabiläum

Neugablonz wird 75+1 Jahre alt! Der Kaufbeurer Stadtteil feiert sein Neugabiläum von Freitag bis Sonntag mit vielen Attraktionen wie Streetfood Markt, Konzerten und dem Bürgerfest. Der Eintritt ist kostenlos, Festabzeichen können auf dem Gelände aber gegen eine Spende erworben werden.

Viehscheid am Wochenende in Bad Hindelang

Die Viehscheidsaison beginnt! Am Samstag findet einer der größten Viehscheide im Allgäu in Bad Hindelang statt. Insgesamt 1000 Rinder werden von fünf Almen wieder ins Tal getrieben. Beginn ist um 8.30 Uhr.

Beim Viehscheid in Bad Hindelang werden insgesamt 1000 Rinder von 5 Almen getrieben. Bild: Benedikt Siegert

Streetfood Markt Kempten

Zum Abschluss der Sommerferien nochmal richtig schlemmen? Der Allgäuer Streetfood Markt bietet am letzten Wochenende der Sommerferien kulinarische Highlights aus aller Welt.

Gerichte aus aller Welt kommen beim Streetfood Markt in Kempten auf den Teller. Bild: Bernd Juergens, imago (Symbolbild)

Von klassischen Kässpatzen bis hin zu Tempura Garnelen und ungarischen Langos ist alles geboten. Wer Lust hat zu schlemmen, kommt auf dem Hildegardplatz von Samstag bis Montag voll auf seine Kosten.