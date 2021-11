Auf Tristan folgt der Fliegende Holländer

Nach einer gelungenen Premiere der „Musikfestspiele Königswinkel“ planen die Füssener die zweite Auflage. Bis dahin wird an der Akustik des Theaters gefeilt.

28.11.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Auf „Tristan und Isolde“ folgt „Der Fliegende Holländer“: Nach der guten Resonanz auf die ersten „Musikfestspiele Königswinkel“ Ende September und Anfang Oktober im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen mit 3200 Besuchern folgt ein Jahr später die zweite Auflage, erneut mit einer Oper von Richard Wagner als Mittel- und Höhepunkt. Stammte die Premieren-Produktion aus dem Fundus des einstigen Richard-Wagner-Festivals Wels, greift man 2022 auf eine bulgarische Produktion der Opera Sofia zurück, für die man erneut namhaften Sängerinnen und Sängern und einem renommierten Dirigenten engagieren will. Die Besucher werde auch dabei eine eher werkgetreue Aufführung erwarten, versichert Florian Zwipf-Zaharia: „Die Geschichte wird eins zu eins so erzählt, wie sie in Wagners Buch steht.“ Zwipf-Zaharia ist Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft „Königswinkel Kultur“, die das Festspielhaus gegründet hat, um Zuschüsse für die Klassik-Projekte beantragen zu können. Modernes Regie-Theater hielte Zwipf-Zaharia auf einer Bühne abseits der Metropolen für eher ungeeignet: „Die Besucher sollen ja auch kommen.“ Dass in diesem Jahr „nur“ 750 Gäste die Premiere von „Tristan und Isolde“ im Festspielhaus erlebten, hält er für verbesserungsfähig.