Sollen wir auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten?

Der Klima-Check: Lampen verbreiten zuhause und in Innenstädten besinnliche Stimmung. Ist das trotz Energiekrise vertretbar? Die Meinungen gehen auseinander.

17.12.2022 | Stand: 07:32 Uhr

In Zeiten hoher Strompreise schalten immer mehr Läden schon früh ihre Schaufenster-Beleuchtung aus und Städte verzichten auf das Anstrahlen ihrer öffentlichen Gebäude. Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören für die meisten Menschen auch bunte Lichterketten, beleuchtete Sterne oder andere Figuren – weil sie besinnliche Stimmung verbreiten. Aber wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Lohnt sich das Umrüsten auf moderne LED-Beleuchtung?

Wofür steht LED?

LED (englisch für „Light Emitting Diodes“) sind winzige Elektronikchips aus speziellen Halbleiterverbindungen. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten. LED sind zwar teurer als herkömmliche Glühlampen. Eine LED-Birne verbraucht aber bis zu 80 Prozent weniger Energie, um die gleiche Helligkeit zu erzeugen, sagt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) in Kempten. Hinzu komme, dass LED 20 mal länger halten als Glühbirnen und daher umweltfreundlichér sind.

Wie viel kostet der Strom für die Weihnachtsbeleuchtung?

Grob überschlagen gilt: Der Betrieb einer herkömmlichen Lichterkette (kein LED) mit einer Leistung von etwa 50 Watt kostet pro Stunde ungefähr 1,5 Cent, sagt der Energieversorger LogoEnergie. Anders ausgedrückt: Lässt man die Kette den kompletten Dezember hindurch sechs Stunden am Tag leuchten, kostet das etwa 2,80 Euro. Es sei aus seiner Sicht vertretbar, eine alte Lichterkette zu verwenden, „wenn es nur um ein paar besinnliche Tage mit dem Weihnachtsbaum“ gehe, sagt Sambale. „LED machen bei der Weihnachtsbeleuchtung aber Sinn, wenn es etwa um eine wochenlange Haus- oder Gartenbeleuchtung geht.“ Dass da auch größere Summen zusammen kommen können, zeigt ein Beispiel aus dem niedersächsischen Celle: Dort hat ein Mann mehr als eine halbe Million Lampen als Weihnachtsdeko hängen. Vor der Energiekrise kostete ihn das pro Adventszeit etwa 3000 Euro – heuer rechnet er mit einer bis zu dreimal so hohen Rechnung.

Wo wird Strom in der Weihnachtszeit in Allgäuer Städten gespart?

Zum Beispiel in Kempten. Das City-Management habe ein Konzept, um gerade in diesen schwierigen Zeiten weihnachtliche Stimmung zu verbreiten, sagt Geschäftsstellenleiter Niklas Ringeisen. Angesichts der Energiekrise wird die Beleuchtung aber täglich schon um 21 Uhr (früher 22 Uhr) ausgeschaltet. Und die Lichter werden am 26. Dezember ausgeschaltet – zwei Wochen früher als sonst. „Dadurch werden wir einen Stromverbrauch von unter 1000 Kilowattstunden erzielen. Damit wird weniger Strom als bei einem sparsamen Ein-Personen-Haushalt im Jahr beansprucht“, sagt Projektmanagerin Helen Schmid.

Anderes Beispiel: Das Memminger Modehaus Reischmann hat seine Beleuchtung den Öffnungszeiten angepasst – ist der Laden geschlossen, bleiben die Schaufenster dunkel. Bereits vor zwei Jahren hatte das Unternehmen seine Beleuchtung auf LED umgestellt – „das spart uns ordentlich etwas“, sagt Hausgeschäftsführer Hermann Oßwald.

„Auch wenn der Energieverbrauch in anderen Bereichen höher und entsprechend Einspareffekte größer sein können, ist grundsätzlich auch die öffentliche Beleuchtung ein Ansatzpunkt“, sagt Ingo Butters, Pressesprecher der Lechwerke (LEW). Entscheidend sei der Einsatz der LED-Technologie. Man müsse bei der Beleuchtung jedoch abwägen: „Hier spielen auf der einen Seite Aspekte wie die Verkehrssicherheit, Sicherheitsaspekte oder Vandalismusgefahr eine Rolle. Auf der anderen Seite kommt hier neben eingesparten Kilowattstunden auch die Signalwirkung zum Tragen.“

Kritik an der Weihnachtsbeleuchtung

Der Verein „Deutsche Umwelthilfe“ hatte wegen der Energiekrise gefordert, dass Städte und Privathaushalte auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichten sollten. LEW-Sprecher Butters steht auf dem Standpunkt, dass es aktuell wichtiger denn je sei, „nicht notwendigen Stromverbrauch auch tatsächlich zu vermeiden“.

