Aufschiebbare stationäre Behandlungen bleiben wegen Corona weiter untersagt

Aufschiebbare stationäre Behandlungen bleiben in den Krankenhäusern und Kliniken im Allgäu und in Schwaben wegen der Corona-Situation bis auf Weiteres verboten.

11.01.2022 | Stand: 16:49 Uhr

Das teilte die Regierung von Schwaben in einer Pressemeldung am Dienstag mit. Medizinisch aufschiebbare stationäre Behandlungen sind in den Krankenhäusern in Schwaben bereits seit November 2021 untersagt. Dies gilt zunächst bis zum 31. Januar 2022. Grund ist die sich in den Wintermonaten erneut zuspitzende Corona-Situation.

Auf diesem Weg soll die stationäre Versorgung von Notfällen und Covid-19-Patienten sichergestellt werden.

Corona-Patienten: Intensivstationen in der Region lokal an der Kapazitätsgrenze

In den letzten Wochen des Jahres 2021 war die umfängliche intensivmedizinische Versorgung in Schwaben lokal an der Kapazitätsgrenze, teilt die Regierung mit.

Eine wachsende Zahl an Patienten musste demnach unter großem medizinischem und organisatorischem Aufwand in andere Häuser innerhalb Schwabens oder in andere Regierungsbezirke verlegt werden.

Im Allgäu sind folgende Kliniken zur Bereitstellung entsprechender Kapazitäten als Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser definiert:

Kreisklinik Ottobeuren

Kreisklinik Mindelheim

VAMED Rehaklinik Bad Grönenbach

Psychosomatische Privatklinik Bad Grönenbach GmbH, Bad Grönenbach

Klinikum Memmingen

Bezirkskrankenhaus Memmingen

ZRF-Bereich Allgäu

Asklepios Klinik Lindau

Fachklinik Enzensberg

Klinikverbund Allgäu gGmbH Klinikum Kempten

Klinikverbund Allgäu gGmbH Klinik Immenstadt

Klinikverbund Allgäu gGmbH Klinik Oberstdorf

Klinikverbund Allgäu gGmbH Klinik Sonthofen

Klinikverbund Kaufbeuren-Ostallgäu Klinik Füssen

Klinikverbund Kaufbeuren-Ostallgäu Klinik Kaufbeuren

Klinikverbund Kaufbeuren-Ostallgäu Klinik Buchloe

Rotkreuzklinik Lindenberg

St. Vinzenz Klinik Pfronten

