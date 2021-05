Projekt wird neu geplant: Wie geht es nun am Grünten weiter?

Um die Pläne der Investorenfamilie Hagenauer ist es zuletzt still geworden, es gibt kaum Information. Das sorgt für Unmut. Wie geht es am Grünten weiter?

06.05.2021 | Stand: 06:35 Uhr

Wie geht es am Grünten weiter? Um die Pläne der Investorenfamilie Hagenauer für die Modernisierung der Liftanlagen am „Wächter des Allgäus“ ist es zuletzt still geworden. „Aktuell wird das Projekt neu überplant“ ist auf der Internet-Seite der Grüntenlifte zu lesen. Noch wurden die neuen Pläne nicht im Landratsamt eingereicht, das steht aber nach Informationen unserer Zeitung unmittelbar bevor. Ursprünglich geplant war, die alten Lifte durch moderne Seilbahnen zu ersetzen, die Grüntenhütte neu zu bauen und die Beschneiungsanlage zu modernisieren. Auf die umstrittene Waldseilbahn wird verzichtet.