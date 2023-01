Was bringt das Jahr 2023 für die Allgäuer Wirtschaft?

Trotz aller Krisen steht die Region wirtschaftlich gut da. Doch es gibt offene Fragen, die für Unsicherheit sorgen, meint unser Autor in seinem Kommentar.

05.01.2023 | Stand: 06:49 Uhr

Vor knapp drei Jahren erschien in dieser Zeitung ein Kommentar mit der Überschrift „Die fetten Jahre sind vorbei“. Gemeint war damals, dass die Corona-Pandemie viele Branchen schwer getroffen und das ganze öffentliche Leben durcheinander gewirbelt hat.

Heute wissen wir, dass Corona nur der Anfang einer Krise war, die inzwischen noch viel größere Ausmaße angenommen hat. Wahrscheinlich hätten sich die wenigsten vorstellen können, dass auch noch ein Krieg Russlands gegen die Ukraine folgen würde.

All das hat zu einer massiven Verunsicherung geführt – nicht nur wegen Energiekrise und Inflation. Scheinbare Gewissheiten wurden hinweg gefegt: Nein, es ist eben nicht selbstverständlich, dass Frieden in Europa herrscht. Und es ist auch nicht gottgegeben, dass es wirtschaftlich immer aufwärts geht – auch wenn es in den vergangenen Jahrzehnten im Grunde so gewesen ist.

Es gibt viele interessante Jobs

Nun ist, objektiv betrachtet, die Lage im Allgäu immer noch gut. Die Arbeitslosen-Zahlen bewegen sich auf niedrigem Niveau. Auch von einer Insolvenz-Welle ist die Region glücklicherweise verschont geblieben. Das liegt nicht zuletzt an den hohen staatlichen Zuschüssen.

Und in Zeiten eines immer massiveren Fachkräftemangels gibt es viele interessante Jobs zu vergeben. Das ist gerade für junge Leute am Anfang ihres Berufslebens eine wichtige Botschaft. Es ist schon paradox: Früher hatten wir Angst, dass uns Roboter die Arbeit wegnehmen. Heute setzen wir Roboter beispielsweise im Gastronomie-Service ein, weil es immer weniger Menschen gibt, die diese Arbeit übernehmen (wollen).

Die vergleichsweise gute Ausgangsposition für das Allgäu hängt auch damit zusammen, dass die Region wirtschaftlich nicht von einzelnen Konzernen abhängig, sondern durch zahlreiche starke Mittelständler viel breiter aufgestellt ist.

Und doch bleibt ein Unbehagen zum Start ins neue Jahr. Dies umso mehr, als die Allgäuer Akteure beispielsweise aus Politik und Unternehmen an einer entscheidenden Stelle auch nur wie Zuschauer die weitere Entwicklung verfolgen können: Wie lange der Krieg im Osten Europas noch dauert, welche Folgen sich daraus ergeben und was das letztlich für die Wirtschaftskraft bedeutet, lässt sich noch nicht mal ansatzweise vorhersagen.

Daneben gibt es natürlich auch Themen in der Region, die nichts mit weltpolitischen Zusammenhängen zu tun haben und an andere Stelle gelöst werden müssen. Meist sind es Dauerbrenner. Zum Beispiel der Öffentliche Nahverkehr. Dass er ausgebaut werden muss, ist selbstverständlich. Doch wie weit sollte das gehen? Selbst mit einem guten Angebot wird es nicht überall gelingen, eine nennenswerte Zahl an Menschen zur Fahrt in Bus und Bahn zu bewegen. Hier ist also Augenmaß gefragt – schließlich geht es um viel Geld.

Wie geht es bei der B12 weiter?

Und es gibt noch mehr Verkehrsfragen: Da geht es um die längst überfällige Elektrifizierung von Bahnstrecken ebenso wie um den Streitpunkt, ob die B 12 zwischen Buchloe und Kempten wirklich in der jetzt geplanten Breite ausgebaut werden muss.

Eng mit Verkehrsthemen verzahnt ist der Tourismus. Dieses Thema endet nicht mit der Diskussion darüber, wie Gäste und Verkehrsbelastung besser auf die Region verteilt werden können. In Zeiten milder Winter, in denen Liftbetreibern das Leben immer schwerer gemacht wird, muss auch die grundsätzliche Frage erlaubt sein, wie sich der Tourismus mittelfristig entwickeln soll. Auch wenn man bisweilen den Eindruck hat, dass mancher dieses Problem noch ganz gerne wegschieben würde.

Und die Liste mit ungelösten Fragen ist noch länger: Was kommt auf die Krankenhäuser in Zeiten eines eklatanten Pflegenotstandes zu? Wie kann der Einzelhandel in den Innenstädten überleben? Wann gelingt es endlich, genügend Wohnungen zu bauen? Von all dem hängt auch ab, wie attraktiv und lebenswert das Allgäu in Zukunft sein wird.