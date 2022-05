Berge, Seen, Freizeitparks: Ausflugstipps für das Allgäu

Berge, Seen, Schlösser, Freizeitparks: Das Allgäu hat so einiges zu bieten. Was sich für wen am besten eignet und welche Tipps man unbedingt kennen sollte.

18.05.2022 | Stand: 06:48 Uhr

Ferienzeit ist Erlebnis-Zeit und bei den vielfältigen Freizeitangeboten im Allgäu wird es so manchem schwerfallen, sich für bestimmte Auflüge zu entscheiden. Ob hoch auf den Berg, entspannt an den See oder mit viel Action im Freizeitpark - im Allgäu ist für jeden etwas dabei. Unsere Tipps und Tricks für die besten Auflüge und einen gelungenen Allgäu-Besuch.

Ausflugstipps für die Ferienzeit während Corona

Neben den bekannten touristischen Ausflugszielen bietet das Allgäu eine Menge weitere tolle Ecken:

Hoch hinaus: der Hochgrat zählt zwar nicht zu den höchsten und beliebtesten Bergen im Allgäu, doch genau deshalb lohnt sich ein Ausflug dorthin umso mehr: Denn der Ausblick auf den Alpenhauptkamm ist einfach wunderschön.

Plattenbau statt Berge: Neugablonz

Einmaliger Blick auf die Königsschlösser: der Alpsee und der Schwansee stehen oft im Schatten der Königsschlösser. Dabei sind die Spazierrouten dort einen Ausflug mehr als wert.

Wandern und Biken: das Hochtal. Natur pur bietet das Gunzesrieder Tal. Eine Durchquerung mit dem Rad ist empfehlenswert.

Naturerlebnis in der Schlucht: die Breitachklamm ist auch über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannt. Die imposante Schlucht bietet ein einzigartiges Naturschauspiel.

Tolle Aussicht übers Allgäu: der Auerberg ist besonders für eine gemütliche Familienwanderung geeignet. Der Weg ist von Spieltafeln gesäumt.

Eiskaltes Vergnügen: der Eistobel bei Maierhöfen Westallgäu

Was diese Orte so besonders macht und für wen die Ausflüge am besten geeignet sind, lesen Sie hier. Wer nicht nur Action, sondern auch Kulinarik will, der sollte sich unbedingt die Ausflugs-Tipps von Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer ansehen.

Bilderstrecke

Das sind die beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu

1 von 16 Das Allgäu hat viele schöne Ausflugsziele zu bieten, doch Schloss Neuschwanstein ist nach wie vor der größte Besuchermagnet. Das Schloss des "Märchenkönigs" Ludwig II. thront oberhalb Hohenschwangaus (Ostallgäu). Über eine Million Menschen besichtigen es jährlich. Damit gehört es zu den me... Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Das Allgäu hat viele schöne Ausflugsziele zu bieten, doch Schloss Neuschwanstein ist nach wie vor der größte Besuchermagnet. Das Schloss des "Märchenkönigs" Ludwig II. thront oberhalb Hohenschwangaus (Ostallgäu). Über eine Million Menschen besichtigen es jährlich. Damit gehört es zu den me... Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 2 von 16 Die Breitachklamm ist ein Naturdenkmal im Oberallgäuer Oberstdorf. Sie ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas und zählt zu den imposantesten Geotypen Bayerns. Die Breitachklamm erstreckt sich von Oberstdorf bis ins Kleinwalser... Bild: Matthias Becker Die Breitachklamm ist ein Naturdenkmal im Oberallgäuer Oberstdorf. Sie ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas und zählt zu den imposantesten Geotypen Bayerns. Die Breitachklamm erstreckt sich von Oberstdorf bis ins Kleinwalser... Bild: Matthias Becker 3 von 16 Kempten ist die größte Stadt im Allgäu und zudem die erste schriftlich erwähnte Stadt Deutschlands. Bereits die Römer siedelten dort und haben zahlreiche Spuren hinterlassen. Als ehemalige Römerstadt ist Kempten bei Besuchern besonders beliebt. Bild: Ralf Lienert Kempten ist die größte Stadt im Allgäu und zudem die erste schriftlich erwähnte Stadt Deutschlands. Bereits die Römer siedelten dort und haben zahlreiche Spuren hinterlassen. Als ehemalige Römerstadt ist Kempten bei Besuchern besonders beliebt. Bild: Ralf Lienert 4 von 16 Die höchste Kabinenbahn im Allgäu bringt Gäste auf das 2.224 Meter hohe Nebelhorn. Von dort erlebt man ein beeindruckendes 400-Gipfel-Panorama. Wanderer kommen besonders auf dem Nordwandsteig auf ihre Kosten, im Wi... Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Die höchste Kabinenbahn im Allgäu bringt Gäste auf das 2.224 Meter hohe Nebelhorn. Von dort erlebt man ein beeindruckendes 400-Gipfel-Panorama. Wanderer kommen besonders auf dem Nordwandsteig auf ihre Kosten, im Wi... Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 16 Am Lechfall in Füssen (Ostallgäu) ergießt sich der Lech über eine angelegte Staustufe in eine enge Klamm. Im Sommer 2015 wurde der Maxsteg über dem Lechfall saniert und am Ostufer eine barrierefreie Aussichtsplattform gebaut. Bild: Daniel Tretter (Archivbild) Am Lechfall in Füssen (Ostallgäu) ergießt sich der Lech über eine angelegte Staustufe in eine enge Klamm. Im Sommer 2015 wurde der Maxsteg über dem Lechfall saniert und am Ostufer eine barrierefreie Aussichtsplattform gebaut. Bild: Daniel Tretter (Archivbild) 6 von 16 Die Heini-Klopfer-Skiflugschanze liegt bei Oberstdorf (Oberallgäu) und ist mit 235 Metern eine der größten Skiflugschanzen der Welt. 2018 fanden dort die Skiflugweltmeisterschaften statt. Im Rahmen einer Führung können Besucher auf die Schanze hinauf. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Die Heini-Klopfer-Skiflugschanze liegt bei Oberstdorf (Oberallgäu) und ist mit 235 Metern eine der größten Skiflugschanzen der Welt. 2018 fanden dort die Skiflugweltmeisterschaften statt. Im Rahmen einer Führung können Besucher auf die Schanze hinauf. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 16 Grenzgänger-Weg: Bei der Mehrtagestour in den Allgäuer Alpen statten Wanderer auch dem Schrecksee einen Besuch ab. Der Bergsee ist beliebt und stark besucht. Mittlerweile ist das Zelten und Biwakieren dort verboten. Bild: Michael Munkler (Archivbild) Grenzgänger-Weg: Bei der Mehrtagestour in den Allgäuer Alpen statten Wanderer auch dem Schrecksee einen Besuch ab. Der Bergsee ist beliebt und stark besucht. Mittlerweile ist das Zelten und Biwakieren dort verboten. Bild: Michael Munkler (Archivbild) 8 von 16 Der Hochgrat ist mit 1.834 Metern der höchste Berg im Westallgäu und bei Ausflüglern und Sportlern sehr beliebt. Der Berg liegt inmitten des Naturparks Nagelfluhkette, der grenzübergreifend zwischen Deutschland (Allgäu) und Österreich (Vorarlberg) verläuft. Bild: Ulrich Weigel (Archivbild) Der Hochgrat ist mit 1.834 Metern der höchste Berg im Westallgäu und bei Ausflüglern und Sportlern sehr beliebt. Der Berg liegt inmitten des Naturparks Nagelfluhkette, der grenzübergreifend zwischen Deutschland (Allgäu) und Österreich (Vorarlberg) verläuft. Bild: Ulrich Weigel (Archivbild) 9 von 16 Im Ortsteil Hopfen am See und eingebettet in die Allgäuer Berglandschaft des Ostallgäus liegt der Hopfensee. Mit einer Länge von über zwei Kilometern und einer Breite von eineinhalb Kilometern ist er von Spaziergängern stets gut besucht. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Im Ortsteil Hopfen am See und eingebettet in die Allgäuer Berglandschaft des Ostallgäus liegt der Hopfensee. Mit einer Länge von über zwei Kilometern und einer Breite von eineinhalb Kilometern ist er von Spaziergängern stets gut besucht. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 10 von 16 Bei Schwangau (Ostallgäu) liegt die St. Coloman-Kirche etwas abgelegen und von den imposanten Alpen umrahmt. Im Laufe der Zeit wurde sie zu einer Barockkirche umgebaut, zeigt jedoch noch immer gotische Elemente. Wegen ihrer Lage und Geschichte zieht die St. Coloman-Kirche viele Ausflügler an. Bild: Nicolas Armer, dpa (Archivbild) Bei Schwangau (Ostallgäu) liegt die St. Coloman-Kirche etwas abgelegen und von den imposanten Alpen umrahmt. Im Laufe der Zeit wurde sie zu einer Barockkirche umgebaut, zeigt jedoch noch immer gotische Elemente. Wegen ihrer Lage und Geschichte zieht die St. Coloman-Kirche viele Ausflügler an. Bild: Nicolas Armer, dpa (Archivbild) 11 von 16 Rauschende Wasserfälle, tiefe Strudellöcher und gewaltige Felswände bietet der Eistobel bei Maierhöfen (Westallgäu). Ein gut gesicherter Pfad führt durch das dreieinhalb Kilometer lange Naturschutzgebiet. Besucher erleben dort Erdgeschichte... Bild: Matthias Becker (Archivbild) Rauschende Wasserfälle, tiefe Strudellöcher und gewaltige Felswände bietet der Eistobel bei Maierhöfen (Westallgäu). Ein gut gesicherter Pfad führt durch das dreieinhalb Kilometer lange Naturschutzgebiet. Besucher erleben dort Erdgeschichte... Bild: Matthias Becker (Archivbild) 12 von 16 Die Stadt Füssen hat unter anderem am Alatsee für die Parkregulierung einen Sicherheitsdienst eingesetzt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Die Stadt Füssen hat unter anderem am Alatsee für die Parkregulierung einen Sicherheitsdienst eingesetzt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 13 von 16 Der Große Alpsee bei Immenstadt ist der größte Natursee des Allgäus. Aufgrund der Windverhältnisse dort ist er besonders bei Seglern, Surfern und Kitern beliebt. Aber auch Wanderer und Jogger können sich um den See auf 8,1 Kilometern verausgaben. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Der Große Alpsee bei Immenstadt ist der größte Natursee des Allgäus. Aufgrund der Windverhältnisse dort ist er besonders bei Seglern, Surfern und Kitern beliebt. Aber auch Wanderer und Jogger können sich um den See auf 8,1 Kilometern verausgaben. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 14 von 16 Der Grünten ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu. Einheimische nennen den 1.738 Meter hohen Berg auch „Wächter des Allgäus“. Am Gipfel hat man einen wunderschönen 360-Grad-Blick in alle Ecken des Allgäus. Der Berg selbst ist zudem leicht zu erkennen, ragt doch ein 94,5 Met... Bild: Mathias Wild (Archivbild) Der Grünten ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu. Einheimische nennen den 1.738 Meter hohen Berg auch „Wächter des Allgäus“. Am Gipfel hat man einen wunderschönen 360-Grad-Blick in alle Ecken des Allgäus. Der Berg selbst ist zudem leicht zu erkennen, ragt doch ein 94,5 Met... Bild: Mathias Wild (Archivbild) 15 von 16 In Scheidegg kann man auf dem Skywalk Allgäu fantastische Ausblicke genießen - wie etwa auf die Allgäuer Bergwelt und den Bodensee. Neben dem hochmodernen und barrierefreien Baumwipfelpfad, der bis zu 40 Meter hoch ist, gibt es noch viele weitere Attraktionen - besonders für Kinder. Bild: Ralf Lienert In Scheidegg kann man auf dem Skywalk Allgäu fantastische Ausblicke genießen - wie etwa auf die Allgäuer Bergwelt und den Bodensee. Neben dem hochmodernen und barrierefreien Baumwipfelpfad, der bis zu 40 Meter hoch ist, gibt es noch viele weitere Attraktionen - besonders für Kinder. Bild: Ralf Lienert 16 von 16 Der untere Gaisalpsee liegt auf 1508 Metern im Osten von Oberstdorf unterhalb der Gipfel des Rubihorns und Nebelhorns. Eine Wanderung zum Gaisalpsee ist auch für Anfänger machbar und auf dem Weg zurück kann man sich bei einem Wurstsalat und einem kühlen Bier in der Gaisalpe ausruhen. Bild: Ramona Ciurtin (Archivbild) Der untere Gaisalpsee liegt auf 1508 Metern im Osten von Oberstdorf unterhalb der Gipfel des Rubihorns und Nebelhorns. Eine Wanderung zum Gaisalpsee ist auch für Anfänger machbar und auf dem Weg zurück kann man sich bei einem Wurstsalat und einem kühlen Bier in der Gaisalpe ausruhen. Bild: Ramona Ciurtin (Archivbild) 1 von 16 Das Allgäu hat viele schöne Ausflugsziele zu bieten, doch Schloss Neuschwanstein ist nach wie vor der größte Besuchermagnet. Das Schloss des "Märchenkönigs" Ludwig II. thront oberhalb Hohenschwangaus (Ostallgäu). Über eine Million Menschen besichtigen es jährlich. Damit gehört es zu den me... Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Das Allgäu hat viele schöne Ausflugsziele zu bieten, doch Schloss Neuschwanstein ist nach wie vor der größte Besuchermagnet. Das Schloss des "Märchenkönigs" Ludwig II. thront oberhalb Hohenschwangaus (Ostallgäu). Über eine Million Menschen besichtigen es jährlich. Damit gehört es zu den me... Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Ausflüge zu den schönsten Allgäuer Seen

Nicht nur die Berge, sondern auch die Allgäuer Seen wissen Einheimische wie Touristen mit ihrer Schönheit zu begeistern. Neben dem beliebten Schrecksee und Gaisalpsee sind auch der Hopfensee und der Forggensee ein gern angesteuertes Ausflugsziel. Daneben sollte man auch dem Grüntensee unbedingt einen Besuch abstatten.

Überlaufene Ausflugsziele: Auf diese Orte kann man ausweichen

Wer trotz vieler Besucher im Allgäu entspannte Ausflüge unternehmen möchte, sollte überlaufene Hotspots meiden. Zum Glück gibt es in der Region einige Plätze, die mindestens genauso schön sind wie ihre berühmten Pendants.

Lesen Sie auch

Schöne Städte im Allgäu Kempten im Allgäu: Sehenswürdigkeiten, Einkaufen, Hochschule, Ausflugstipps - Infos im Überblick

Statt zum Schrecksee zu laufen, könnte man zum Beispiel mal einen Ausflug zum deutlich ruhigeren Engeratsgundsee unternehmen. Und anstatt in einer Menschenkette das Rubihorn hinaufzulaufen, bietet sich auch eine entspannte Wanderung über die Gipfelkette Mittag, Steineberg und Stuiben an. Eine Auflistung der Alternativen zu den überlaufensten Hotspots im Allgäu finden Sie hier.

Bilderstrecke

Alternativen für besonders beliebte Ausflugsziele im Allgäu

1 von 7 Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsa... Bild: Reinhard Tandler (Archivbild) Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsa... Bild: Reinhard Tandler (Archivbild) 2 von 7 Während sich an den Buchenegger Wasserfällen bei Oberstaufen meist zahlreiche Ausflügler tummeln, ist man an den Hinanger Wasserfällen ungestörter. Ein kühles Vergnügen und eine kleine Herausforderung ist ein eiskaltes Bad im Becken. Bild: Charly Höpfl (Archivbild) Während sich an den Buchenegger Wasserfällen bei Oberstaufen meist zahlreiche Ausflügler tummeln, ist man an den Hinanger Wasserfällen ungestörter. Ein kühles Vergnügen und eine kleine Herausforderung ist ein eiskaltes Bad im Becken. Bild: Charly Höpfl (Archivbild) 3 von 7 Bei einer Wanderung am Steineberg bietet sich eine tolle Aussicht. Die Route ist weniger überlaufen als beispielsweise der Weg zum Gaisalpsee und Rubihorn. Bild: Ulrich Weigel (Archivbild) Bei einer Wanderung am Steineberg bietet sich eine tolle Aussicht. Die Route ist weniger überlaufen als beispielsweise der Weg zum Gaisalpsee und Rubihorn. Bild: Ulrich Weigel (Archivbild) 4 von 7 Ein stark besuchter Forggensee und Hopfensee können das Ausflugserlebnis schnell mal trüben. Umso entspannter spaziert es sich da am Rottachsee bei Sulzberg. Im Sommer kann man in dem 300 Hektar großen Stausee hervorragend baden. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Ein stark besuchter Forggensee und Hopfensee können das Ausflugserlebnis schnell mal trüben. Umso entspannter spaziert es sich da am Rottachsee bei Sulzberg. Im Sommer kann man in dem 300 Hektar großen Stausee hervorragend baden. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 7 Das gotische Hohe Schloss der Bischöfe von Augsburg liegt auf einem Hügel über der Altstadt von Füssen. Es gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Burganlagen Bayerns - und ist weitaus weniger stark besucht als Schloss Neuschwanstein. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Das gotische Hohe Schloss der Bischöfe von Augsburg liegt auf einem Hügel über der Altstadt von Füssen. Es gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Burganlagen Bayerns - und ist weitaus weniger stark besucht als Schloss Neuschwanstein. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 6 von 7 Zugegeben: Schloss Neuschwanstein ist beeindruckend und schön. Doch mit der Mystik, die die Ruine Hohenfreyberg (Foto) bei Eisenberg ausstrahlt, kann wohl nicht einmal das Märchenschloss mithalten. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Zugegeben: Schloss Neuschwanstein ist beeindruckend und schön. Doch mit der Mystik, die die Ruine Hohenfreyberg (Foto) bei Eisenberg ausstrahlt, kann wohl nicht einmal das Märchenschloss mithalten. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 7 von 7 Weniger überlaufen als Grünten oder Rubihorn, aber genauso schön: der Spieser nahe Unterjoch. Bild: Ulrich Weigel Weniger überlaufen als Grünten oder Rubihorn, aber genauso schön: der Spieser nahe Unterjoch. Bild: Ulrich Weigel 1 von 7 Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsa... Bild: Reinhard Tandler (Archivbild) Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsa... Bild: Reinhard Tandler (Archivbild)

Spiel, Spaß und Action im Allgäu

Neben Wandern, Schwimmen und Natur bietet das Allgäu auch jede Menge weiterer Freizeitangebote. Für Familien und Ausflugsgruppen empfiehlt sich ein Besuch in der Adventure-Golf-Anlage in Ottobeuren, die Jung und Alt mit ganz besonderen Bahnen begeistert.

Badespaß und noch viel mehr finden Besucher im Center Parcs Allgäu in Leutkirch. Ein Aufenthalt dort lohnt sich besonders für Familien mit Kindern.

Wem das alles noch zu wenig Adrenalin bedeutet, der ist im Skyline Park bei Bad Wörishofen bestens aufgehoben. Bald schon soll es dort sogar das größte Kettenkarussell der Welt geben.

Für Nervenkitzel sorgt auch der Skywalk in Scheidegg. Zwischen den Baumwipfel umherwandern ist ein tolles Erlebnis für die ganze Familie.

Beeindruckend sind die Schanzen im Allgäu. Auch wenn diese hauptsächlich im Winter genutzt werden, sind die imposanten Bauwerke auch im Sommer eine Besichtigung wert.

Tipps und Tricks für einen erholsamen Urlaub im Allgäu

Die vielen Berge, Seen und Ausflugsmöglichkeiten im Allgäu bieten beste Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub. Doch was muss man eigentlich bei einer Wanderung beachten? Und was darf man im Allgäu so gar nicht tun? Die folgenden Tipps und Tricks helfen weiter:

Schuhe, Bekleidung, Tourenplanung sind Punkte, über die man vor jeder Wanderung im Allgäu nachdenken sollte. Auch das Handy spielt laut Bergführern auf den Touren eine entscheidende Rolle. Alle Tipps von Bergwacht-Mann Andreas Tauser lesen Sie hier.

Wer sich als Senior fragt, wie man auch im Alter sicher in den Bergen unterwegs sein kann, sollte diese Tipps lesen.

Auch im Umgang mit dem Vieh auf den Weiden gibt es einige Regeln zu beachten.

Mit diesen neun Tipps schützen Sie die Natur in den Allgäuer Bergen

Dass das Allgäu atemberaubende Landschaftsformen bietet, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch um Natur und Tiere zu schützen, sollten einige Regeln befolgt werden. Dazu zählen:

Nachhaltig anreisen

Müll bekämpfen

Lärm vermeiden

Pflanzen schonen

Drohnen daheimlassen

Hunde anleinen

Wege beachten

Keine Lagerfeuer, kein Biwakieren

Naturschützer unterstützen

Wie genau man das umsetzen kann, ohne dass der Urlaub beeinträchtigt wird, lesen Sie hier. Zudem gibt es gewisse Dinge, die Urlauber im Allgäu auf keinen Fall tun sollten. Welche das sind, lesen Sie hier.

Weitere nützliche Tipps für den Allgäu-Urlaub

Außerdem lohnt es sich, die Anreise vorher zu planen. Für das touristisch beliebte Oberstdorf sollte man diese Anreise-Tipps daher gelesen haben. Und um eine empfindliche Geldbuße wegen Wildcampings zu vermeiden, lohnt der Blick auf die Camping-Regeln im Allgäu.

Auch die richtige Unterkunft sollte gut gewählt sein. Lieber eine Ferienwohnung oder doch Urlaub auf dem Bauernhof? Tipps für die passende Unterkunft finden Sie hier.

Bevor man eine Tour in die Berge unternimmt, sollte man sich auch immer über das Wetter informieren. Falls einen dann doch mal das Gewitter in den Bergen überrascht, helfen diese Tipps vom Experten. Wer bei wechselhaftem Wetter auf Nummer sicher gehen will, der kann es sich statt einer Wanderung auch einfach vor dem Fernseher gemütlich machen und eine Bergdoku streamen. Eine Übersicht der besten Dokus finden Sie hier.