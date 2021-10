Ausflugsticker Allgäu: Manchmal geht es nur Pi mal Daumen

Ein Ausflugsticker soll dabei helfen, Gäste besser zu verteilen. Er ist ist aber nicht immer aktuell und sorgt bei einigen Nutzern für Verdruss.

20.10.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Überfüllte Parkplätze, in Landschaftsschutzgebieten abgestellte Autos: Das sind Probleme an Allgäuer Touristen-Hotspots. Ein Ausflugsticker, angeschoben vom bayerischen Wirtschaftsministerium, soll helfen, Besucher besser zu verteilen. Auf der Seite der Allgäu GmbH gibt es einen Überblick, wie stark bestimmte Parkplätze und Ausflugsziele in der Region ausgelastet sind. Der sorgt jedoch für Kritik.

Zwar vergehe kaum eine Gelegenheit, in der nicht einer der zwei Geschäftsführer der Allgäu GmbH innovative Ideen und Vorstellungen zur Lenkung des Besucherverkehrs zum Besten gebe, klagte AZ-Leser Friedhelm Hopp in einem Brief an unsere Redaktion. Doch in der Umsetzung „scheitern die Allgäu GmbH und die Verantwortlichen kläglich“. Man bewerbe den Ausflugsticker als digitale Informationsplattform über die Auslastung der Parkplätze in der Region.

Leser klagt über veraltete Angaben

„Dies wäre gut und sinnvoll, wenn die Angaben zeitnah und aktuell wären“, sagt Hopp. Vor allem an den Wochenenden, wenn die meisten Menschen in die Berge strömen, werde das zum Problem. Bis Montag, klagt Hopp, „stehen dort Woche für Woche die Prognosedaten vom Freitagvormittag, bestenfalls die Angabe von Freitag, 15 Uhr, wenn die Bürozeiten enden“. Am Samstag und Sonntag frage man sich dann, was der Wert vom Freitag helfe.

Dass der Ticker vor allem am Wochenende nicht immer aktuell gepflegt ist, räumt man auch bei der Allgäu GmbH ein. „Uns war bewusst, dass wir anfangs mit Ungenauigkeiten arbeiten“, sagt Stephan Schuster, zuständig für digitales Marketing. Bei den Gästen habe es aber den Wunsch gegeben, wenigstens eine ungefähre Prognose zu bekommen. Die Ungenauigkeit hat damit zu tun, wie man den Ticker mit den nötigen Daten bestückt. „Er wird dezentral vor Ort vor allem von den Touristinfos gepflegt“, sagt Schuster. Die Mitarbeiter dort hätten nun eine zusätzliche Aufgabe, aber nicht mehr Zeit.

In der Regel stelle man derzeit eine ungefähre, prozentuale Prognose ein. Mancherorts sei auch Personal draußen unterwegs, das den Ticker befülle, zum Beispiel bei den Bergbahnen oder den Rangern im Naturpark Nagelfluhkette: „Dadurch gibt es dann aktuelle Werte.“ In einem nächsten Schritt will man die Daten der Parkplätze automatisiert erfassen und diese dann digital einfließen lassen – womit man unabhängig von Bürozeiten wäre. „Momentan“, räumt Schuster ein, „ist es leider nicht anders lösbar“. Trotzdem zeigten die Zugriffszahlen fürs Allgäu, dass der Ticker angenommen werde.

Parkdisziplin ein Problem

Lesen Sie auch

Kein Sandstrand ohne E-Mail: Als Offliner in den Urlaub Ohne Internetzugang verreisen

Es gibt bereits zwei digitale Modellprojekte. So kommen im Oberallgäuer Hinterstein (Gemeinde Bad Hindelang) und am Alatsee bei Füssen Systeme zum Einsatz, die erkennen, wie voll die Parkplätze sind. „In Hinterstein messen zwei Kameras, wie viele Autos rein- und rausfahren“, sagt Stephan Schuster. Neben den Kameras gibt es auch andere Messmethoden. „Das Einfachste sind Parkplätze mit Schranke, die gibt es in der Natur aber kaum“, sagt Schuster. Hier könnte man einfach zählen, wie oft sich die Balken öffnen. Auch Sensoren oder Kontaktschleifen im Boden sind eine Option.

An Wanderparkplätzen kommt allerdings ein weiteres Problem hinzu, das es beispielsweise in Parkhäusern seltener gibt. Dort fehlen fest eingezeichnete Stellflächen – und dadurch schwankt laut Stephan Schuster die Kapazität: „Manchmal wird so schlecht geparkt, dass man 20 Parkplätze weniger anbieten kann.“

Lesen Sie auch: Falschparker und Wildcamper im Allgäu - so schlimm war es diesen Sommer.