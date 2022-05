Die Polizei zieht Bilanz: So verlief der Ausflugsverkehr am langen Wochenende im Allgäu

Die Polizei rechnete mit viel Verkehr, Staus und einigen Fällen von Wildcampern oder Falschparkern. So ging es am Wochenende im Allgäu zu.

29.05.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Es kam anders, als prognostiziert: Am langen Wochenende nach Christi Himmelfahrt erwartete die Polizei viel Verkehr, Staus und Falschparker in den touristischen Regionen entlang der Alpen - etwa Oberstdorf, Füssen, Schwangau oder Lindau. Doch die vergangenen Tage verliefen ruhiger als erwartet.

"Wir haben natürlich gemerkt, dass viele Leute frei hatten", sagt ein Beamter der Polizeiinspektion in Füssen. So verzeichnete die Polizei beispielsweise am Donnerstag und Freitag etwas mehr Radunfälle als an normalen Wochentagen. Das liege einfach daran, dass mehr Menschen Zeit hatten und das trockene Wetter zum Radfahren nutzen. Auch war in und um Füssen etwas mehr Verkehr als sonst. "Aber alles im Rahmen - wir sprechen hier nicht von auffällig vielen Unfällen oder übermäßig viel Verkehr." (Lesen Sie auch: Auto gerät in Halblech auf Gegenfahrbahn - Fünf Verletzte bei Frontalkollision)

Ausflugsverkehr an Christi Himmelfahrt: In Füssen und Sonthofen ging es ruhig zu

Im Füssener Raum gab es zudem keine Fälle von Wildcampern oder Falschparkern - also weder am Schwansee noch am Forggensee oder auf Wanderparkplätzen. In den Bierzelten in der Region - beispielsweise in Seeg - sei es nicht vermehrt zu Polizeieinsätzen gekommen, obwohl die Feste sehr gut besucht waren.

Gleiches gilt für Sonthofen: Dort waren ebenfalls mehr Menschen unterwegs als an normalen Wochentagen. "In der Stadt waren viele Fußgänger und wir haben auch viele Autos mit auswärtigen Kennzeichen gesehen", sagt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Sonthofen. "An Wochenenden ist entlang der Alpen immer etwas mehr los." Das habe nichts mit dem verlängerten Wochenende über Christi Himmelfahrt zu tun. Wie im Ostallgäu, gab es im Oberallgäu keine Staus, Verkehrsbehinderungen oder Fälle von Wildcampern und Falschparkern.

Wetter im Allgäu: Der Regen machte Ausflüglern wohl einen Strich durch die Rechnung

Das regnerische Wetter machte vielen Ausflüglern, Wanderern und Tagestouristen wohl einen Strich durch die Rechnung. Wenn das es etwas wärmer und sonniger gewesen wäre, hätten die Polizistinnen und Polizisten der Dienststellen in Füssen und Sonthofen mehr zu tun gehabt. "Je besser das Wetter, desto mehr los", sagt die Beamtin aus Sonthofen. "Ausflugsverkehr ist einfach eines unserer Hauptthemen", sagt auch der Füssener Polizist. Wie viel die Beamten in Füssen zu tun haben, sei massiv vom Wetter abhängig. Man könne sogar sagen, dass bei gutem Wetter doppelt so viele Einsätze sind wie an schlechten Tagen.

