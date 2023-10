Das sollten Urlauber in den Herbstferien im Allgäu gesehen haben

In einigen Bundesländern sind bereits Herbstferien. Wir haben Vorschläge, was Urlauberinnen und Urlauber aktuell im herbstlichen Allgäu unternehmen können.

04.10.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Goldener Herbst im Allgäu - und Herbstferien in anderen Bundesländern: Auch Anfang Oktober ist das Allgäu für viele ein beliebtes Reiseziel. Wir zeigen, was man im Herbst im Allgäu unternehmen kann.

Wichtig für Urlauberinnen und Urlauber: Auch im Allgäu ist der Herbst eher Nebensaison, einige Alpen beispielsweise sind im Herbst nicht mehr bewirtet, bei anderen Ausflugszielen können die Öffnungszeiten abweichen. Welche Hütten geöffnet haben, erfahren Sie hier.

Neuschwanstein, Breitachklamm und die Allgäuer Seen sind klassische Ausflugsziele, die Urlauberinnen und Urlauber besucht haben sollten. Ausführliche Informationen und Tipps dazu finden Sie hier. Es gibt aber auch noch andere Aktivitäten und Ausflüge, die sich gerade im Herbst anbieten.

Auf dem Skywalk das herbstliche Allgäu von oben bestaunen

Wer die bunten Farben des Herbsts bestaunen will, könnte dies doch einmal von oben tun - und zwar nicht von einem Berggipfel, sondern vom Skywalk Allgäu aus. Der Baumwipfelpfad bei Scheidegg im Westallgäu bietet eine Rundumsicht, bei gutem Wetter kann man sogar bis zum Bodensee sehen. Der Skywalk ist bis zum 5. November 2023 geöffnet. Neben dem Baumwipfelpfad gibt es außerdem einen Geschicklichkeitsparcours, einen Abenteuerspielplatz und weitere Angebote. Weitere Informationen finden Sie hier.

Auf dem Skywalk nahe Scheidegg kann man über die Baumwipfel auf die Berge und bis zum Bodensee sehen. Bild: skywalk allgäu Naturerlebnispark

Schöne Wanderungen im Herbst im Allgäu

Wandern: Oft ist der Herbst im Allgäu ideal für Wanderungen - das Gewitter-Risiko sinkt und einige Berghütten haben bis Mitte oder sogar Ende Oktober geöffnet. Hier finden Sie Tourenvorschläge. Auch wenn es sonnig ist, sollte man darauf achten, warme Kleidung einzupacken, denn auf den Gipfeln kann es kühl werden.

Übrigens: Wer sich das wandern noch nicht alleine zutraut, kann auch an einer geführten Wanderung teilnehmen. Diese werden beispielsweise über die Homepages der entsprechenden Gemeinden angeboten.

Selbst im goldenen Herbst kann es den ein oder anderen regnerischen Tag im Allgäu geben. Die perfekte Gelegenheit, um sich in einer der Thermen zu entspannen:

Therme Bad Wörishofen (Unterallgäu)

Kristalltherme Schwangau ( Ostallgäu

Therme Oberstdorf ( Oberallgäu

Informationen zu den Thermen finden Sie hier.

Familien mit Kindern können regnerische Tage in einem der Allgäuer Erlebnisbäder genießen, beispielsweise im:

Wer es etwas ruhiger möchte, kann diesen Geheimtipp ausprobieren: Das Hallenbad Marktoberdorf (Ostallgäu) ist zwar kleiner, bietet aber - recht günstig - ein Kinder-, Plansch- und Sportbecken sowie eine Sauna.

Tierische Ausflüge im Allgäu: Der Wildpark in Tannheim und der Eichhörnchenwald in Fischen

Nüsse sind der perfekte herbstliche Snack - wer aber nicht selbst essen möchte, kann welche an die Eichhörnchen im Eichhörnchenwald Fischen verfüttern. Dabei handelt es sich nicht um einen Tierpark, sondern um ein frei zugängliches Waldstück im Weidachwald Fischen (Oberallgäu). Die Eichhörnchen dort sind sehr zutraulich und fressen Besucherinnen und Besucherin teils sogar aus der Hand.

Nahe Tannheim, das streng genommen im württembergischen Allgäu liegt, kann man Wildschweine füttern: Nur etwa 20 Fahrminuten von Memmingen entfernt parkt man auf einem Wanderparkplatz und nach einem kurzen herbstlichen Spaziergang kommt man am Wildgehege an. Vor Ort gibt es einen Automaten, an dem man passendes Futter für die Wildschweine kaufen kann.

Wer lieber einen Streichelzoo besuchen will, findet hier einige Tipps.

Mystisches Ausflugsziel: die Burgruine Falkenstein bei Pfronten

Mystisch und verwunschen, gerade im morgendlichen Nebel, präsentieren sich die Allgäuer Burgen im Herbst, beispielsweise die Burgruine Falkenstein. Diese gilt als die höchstgelegene deutsche Burg und kann somit ideal mit einer Wanderung verbunden werden. Man kann entweder von Pfronten-Meilingen oder vom Alatsee aufsteigen, oben gibt es eine Aussichtsplattform. Eine detaillierte Beschreibung und weitere Ausflugstipps zu Allgäuer Burgen finden Sie hier.

Die Burg Falkenstein ist eine hochmittelalterliche Burgruine bei Pfronten im Landkreis Ostallgäu. Sie liegt auf 1268 Metern Höhe und ist damit die höchstgelegene Burganlage Deutschlands. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Wie lebten die Menschen im Allgäu eigentlich in der Steinzeit? Das erklärt Tobias Klöck im Steinzeitdorf Bolsterlang: Besucherinnen und Besucher erfahren, wie die Steinzeitmenschen jagten und arbeiteten. Bis zum 15. Oktober ist das Steinzeitdorf täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Führungen dauern etwa zwei Stunden.

Wer noch mehr herbstliche Tipps für Familienausflüge sucht, findet hier unsere Ausflugstipps für Familien mit Kindern.