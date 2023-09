"Ausgesetzt im Allgäu": Zwei Reporter müssen sich ohne Hilfe zurechtfinden

Ist Reisen ohne Google-Maps und Wetter-Apps überhaupt noch möglich? Zwei Reporter des SWR versuchen es - unter anderem im Allgäu.

Raus aus der virtuellen Welt, rein ins echte Leben. Zwei SWR Reporter-Teams probieren es aus und erkunden den Südwesten Deutschlands in der vierteiligen Serie "Offline on the Road" - einer davon spielt im Allgäu.

Die Moderatorinnen und Moderatoren werden für die Sendung mit verbundenen Augen an einen Ort gebracht und müssen sich ohne Smartphone oder andere digitale Hilfsmittel zurechtfinden. Dabei haben sie auch eine Aufgabe zu erfüllen.

Ausgesetzt im Allgäu: Zwei Reporter suchen ihren Weg durch die Region

Bei der Folge, die heute am Freitag, 1. September um 21 Uhr im SWR Fernsehen läuft, geht es für die Hosts ins Allgäu. Irgendwo im nirgendwo ausgesetzt müssen sie binnen 48 Stunden den "Wächter des Allgäus" finden - also den Grünten. Dafür haben Sie eine Karte und ein Zelt und filmen ihre Erfahrungen dabei selbst. Es sind also keine weiteren Teammitglieder vor Ort.

Bei ihrer Reise sind die Reporter auf den Austausch mit Einheimischen angewiesen um Schlafplätze zu ergattern, sich zu orientieren und das Beste aus ihrer Reise zu machen - und das führt zu so mancher interessanten Begegnung.

Die Folge wird heute am 1. September um 21 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Daneben ist der Trip auch in der Mediathek des SWR zu sehen. Ein zweiter Teil der Serie wird eine Woche später, am 8. September um 21 Uhr ausgestrahlt.

