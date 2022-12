Autofahren im Winter kann zur Geduldspartie werden. Was sollte man im Auto haben, falls man in der Kälte im Stau steckenbleibt oder eine Panne hat?

16.12.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Autofahren im Winter kann sehr unschön werden. Ein Unfall vor einem auf der Straße, und aus der kurzen Fahrt zur Arbeit wird ein mehrstündiges Warten im Stau. Auch beim Motorschaden auf der Landstraße dürfte jeder froh sein, der in einer dicken Decke eingepackt auf den Pannendienst warten kann. "Bedenken sollten Autofahrer, dass Räumfahrzeuge sich unter Umständen nicht durch Staus durcharbeiten können", heißt es bei der Polizei. "Und Feuerwehren und Rettungsdienste sind oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden."

Was gehört im Winter unbedingt ins Auto? Was braucht man, wenn man mit dem Wagen in den Bergen unterwegs ist? Der ADAC hat dazu eine Liste erstellt.

Das gehört im Winter ins Auto

Handfeger

Eiskratzer

Abdeckfolie für die Windschutzscheibe, am besten mit Magneten zur Befestigung

Scheibenwaschzusatz für den Winter

warme Decke

Handschuhe und Mütze

Trinkwasser - aber in der Plastikflasche, weil Glasflaschen in der Kälte platzen können

Taschenlampe

Ladegerät für das Mobiltelefon - Smartphones entleeren sich in der Kälte schnell

Abschleppseil

Spielzeug und Kekse, wenn Kinder im Wagen sind

Auch wichtig: Im Tank sollte immer genügend Benzin sein, um einen mehrstündigen Stau in der Kälte oder längere Umwege überstehen zu können.

Diese Dinge sollte man bei Winter-Fahrten in den Bergen im Auto haben

Schneeketten - sie sind teilweise auf Pässen sogar Pflicht

Klappspaten

etwas Streusplit

Auf diese Dinge kann man im Auto verzichten

Im Handel gibt es ein breites Sortiment an Ausrüstungsgegenständen für das Auto im Winter. Längst nicht alles davon ist aber wirklich sinnvoll. So seien Anfahrhilfen aus Plastik meist wenig effektiv, da das Plastik rutschig und ohnehin häufig zu kurz sei, heißt es beim ADAC. Die bessere Wahl, wenn das Auto feststeckt, seien Schneeketten. Auch elektrische Eiskratzer oder mobile Wasserkocher seien in der Regel überflüssig.