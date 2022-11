Die zweitbeste Therme Deutschlands liegt im Allgäu

Für eine Auszeit im warmen Wasser müssen Allgäuer nicht weit fahren. Beim Vergleich eines Reisportal schaffte es eine Allgäuer Therme auf den zweiten Platz.

13.11.2022 | Stand: 10:40 Uhr

Das nass-kalte Herbstwetter für einen Moment vergessen und stattdessen im warmen Thermalwasser entspannen. Während ein solcher Ausflug in anderen Regionen meist mit langer Fahrtzeit und Planung verbunden ist, haben Allgäuer in Sachen Thermen und Saunen die Qual der Wahl. In der Tourismusregion gibt es nicht nur weit bekannte Thermen wie etwa in Bad Wörishofen, die Kristall-Therme Schwangau oder die erst 2021 eröffnete Therme am Bodenseeufer in Lindau, sondern auch zahlreiche weitere gut ausgestatte kleinere Hallenbäder.

Eine Entscheidungshilfe darüber, welche Thermen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Besuch wert sind, ist der Thermen- und Wellnessbäder-Vergleich des Reiseportals Travelcircus. In diesem haben Jahr testete Travelcircus nach eigenen Angaben 168 Thermen und Bäder in den drei Ländern. Heraus kamen eine Liste mit den 100 besten Bädern in Deutschland, sowie jeweils eine Top-Ten-Liste der Bäder in Österreich und der Schweiz.

Auf Platz zwei der deutschen Rangliste schaffte es wie schon im vergangenen Jahr ein Bad aus der Region: die Therme Bad Wörishofen. "Nur knapp eine Stunde von München entfernt, ist die Therme in Bayern ein wahres Highlight für jeden Entspannungssuchenden", lobt das Reiseportal die Therme im Unterallgäu.

Alle Infos zu Eintrittspreise, Öffnungszeiten und Saunen der Therme finden Sie hier.

Nach diesen Kriterien wurden die Thermen beim Vergleich 2022/23 bewertet

Bekanntheit: Dazu zählt etwa, wie oft Menschen auf Google nach der Therme suchten. Beliebtheit: Hier wertete das Reiseportal die Bewertungen von Nutzern auf Google und TripAdvisor aus. Ausstattung: Wie viele Saunen und Dampfbäder gibt es? Gibt es außerdem Wellnessanwendungen wie Massagen und Heilwasser? Preis: Dazu berechnete das Reiseportal einen Mittelwert aus teuerstem Tageseintritt und den maximalen Öffnungszeiten pro Tag.

In diesen vier Kategorien musste sich die Therme Bad Wörishofen nur einem anderen Bad geschlagen geben: der nach eigenen Angaben größten Therme der Welt in Erding bei München. In der Kategorie "Beliebtheit" erhielten beide Bäder den Wert 4,2, auch bei Preis-Leistung lagen Bad Wörishofen (2,39) und Erding (2,43) fast gleichauf. Doch vor allem in Sachen Ausstattung kann Bad Wörishofen (Wert 3,9) nicht mit der gigantischen Anlage in Erding (5,0) mithalten.

Das sind die zehn besten Thermen in Deutschland laut Travelcircus

Therme Erding Therme Bad Wörishofen Obermain Therme Das Leuze - Mineraltherme Aqualand Köln Carolus-Therme Badewelt Sinsheim Kristall Palm Beach Bali Therme Badeparadies Schwarzwald

Die vollständige Liste finden Sie hier.

Bei einem anderen Ranking des Reiseportals Travelcircus holte das Allgäu vor Kurzem einen Spitzenplatz. Dieses Mal reichte es sogar für ganz oben: Füssen ist die beliebteste und fotogenste Kleinstadt Deutschlands.

Die Thermen in der Region hat sich auch unsere Redaktion schon näher angeschaut - allerdings ohne Bewertung und in beliebiger Reihenfolge. Einen Überblick gibt es hier.