Auswärtige oder doch Einheimische? Wer die Ausflugsziele im Allgäu zuparkt

Angesichts steigender Besucherzahlen stellt sich immer wieder die Frage, woher die vielen Autos an den Hotspots kommen. Es gibt überraschende Erkenntnisse.

03.07.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Als Ziele wurden Kempten, Füssen sowie Hohenschwangau, Bad Hindelang mit den Parkplätzen Säge (Hinterstein) und Auf der Höh, der Wanderparkplatz Gunzesried sowie die Stellflächen in Gunzesried-Säge und -Tobel sowie die Lindauer Insel und der nahegelegene Karl-Bever-Platz festgelegt. Dabei hatten alle Ziele eines gemeinsam: Die meisten Fahrten dorthin begannen in keiner der vorab definierten Startregionen, der Großteil davon war aber nicht länger als 20 Kilometer, oft sogar nicht länger als zehn Kilometer. Diesen Verkehr verursachten also keine Tagesausflügler aus Großstädten. Im Falle von Hohenschwangau begannen die meisten der untersuchten Fahrten in München, die drittmeisten in Augsburg – auf Rang zwei lag Kempten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.