Primavera aus Oy-Mittelberg erhält einen Nachhaltigkeitspreis. Was der Hersteller von ätherischen Ölen und Naturkosmetik zur biologischen Vielfalt beiträgt.

13.12.2021 | Stand: 20:07 Uhr

Wer Primavera besuchen will, steuert das Paradies an. „Naturparadies 1“ lautet die Adresse des Herstellers von ätherischen Ölen sowie Bio-Naturkosmetik mit 265 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Oy-Mittelberg (Oberallgäu). Die Idee zur ungewöhnlichen Anschrift hatten die Gründer Ute Leube und Kurt Ludwig Nübling. Als die heute 70 Jahre alten Bio-Pioniere vor mehr als elf Jahren den Firmensitz bauten, schlugen sie diese dem Gemeinderat vor.