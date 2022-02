Auto rutscht über Parkplatz - und landet fast im Bach

77 Unfälle haben sich zwischen Montagabend und Diestagnachmittag in der Region ereignet. Der wohl kurioseste hat sich auf einem Parkplatz in Kaufbeuren abgespielt.

01.02.2022 | Stand: 18:20 Uhr

77 Unfälle hat die Polizei zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag auf den Straßen im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West registriert. Schnee und Eis waren laut Polizeisprecher Dominic Geißler oft die Ursache. Im Jahresdurchschnitt liegt die Zahl der Unfälle am Tag allerdings immerhin bei 65. „Man könnte also sagen, die Fahrer haben sich an den Winter gewöhnt.“

Auto rutscht über Parkplatz

Unfallschwerpunkt war das Oberallgäu, doch auch andernorts kam es iimer wieder zu Zwischenfällen. In Kaufbeuren wollte eine 69-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abstellen. Dabei geriet sie mit ihrem Fahrzeug allerdings ins Rutschen.

Es durchbrach einen Zaun und stürzte etwa zwei Meter tief in Richtung des Mühlbaches ab. Während das Heck des Fahrzeugs oben auf der Mauer blieb, grub sich die Front in den Uferbereich. Die Seniorin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2500 Euro.

Mit Sommerreifen unterwegs

Glück hatten auch eine 32-Jährige und ihre beiden Kinder: Die Frau war am Montag in Bolsterlang zu schnell unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, auf dem noch Sommerreifen aufgezogen waren. Es blieb beim Blechschaden.