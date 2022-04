Zuletzt immer wieder ausgelastet: So funktionieren Allgäuer Auto-Waschanlagen

Die Autowaschanlagen im Allgäu waren zuletzt immer wieder ausgelastet. Ein Experte erklärt, wo das Wasser herkommt und welche Mittel eingesetzt werden.

22.04.2022 | Stand: 04:49 Uhr

Eine große Wolke aus Sahara-Staub ist kürzlich über Deutschland gezogen. Der Sand bedeckte Gartenmöbel, Wege und vor allem Fahrzeuge. Kaum war die Staubwolke abgezogen, herrschte Hochbetrieb auch in den Allgäuer Autowaschanlagen. Tausende Fahrerinnen und Fahrer wollten den hartnäckigen Dreck auf ihren Karossen loswerden – mittels Handwäsche ließ er sich nur schwer entfernen. Aber wie funktioniert so eine vollautomatische Autowaschanlage eigentlich? Manuel Fleissner vom Waschanlagen-Betreiber Auto-Jet aus Benningen (Kreis Unterallgäu) erklärte es unserer Redaktion anhand einer Waschstraße in Memmingen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.