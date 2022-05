Autofahrer will auf Bundestraße wenden: Motorradfahrer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der B31 bei Lindau wurde ein Motorradfahrer verletzt. Ein Autofahrer brachte ihn zum Sturz.

30.05.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Sonntag (29. Mai 2022) gegen 15 Uhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Friedrichshafen mit seiner Yamaha die B 31 in Fahrtrichtung Kressbronn. Auf Höhe der Brücke am Motzacher Wald noch vor der Ausfahrt Schönbühl überholte er eine Fahrzeugkolonne. Dabei scherte plötzlich ein 26-jähriger Fahrer eines VW-Golf aus, um verbotswidrig auf der Kraftfahrstraße zu wenden.

Dabei kollidiert der Motorradfahrer mit dem Golf und kam zu Sturz. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall einen Schlüsselbeinbruch und eine Unterschenkelfraktur. Er wurde durch das BRK Lindau mit einem Rettungswagen in das Lindauer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 17.000 Euro beziffert.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 31 kurzzeitig gesperrt werden. Gegen den Fahrer des VW Golf wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

