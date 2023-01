„Avatar 2: The Way of Water“ ist auch im Allgäu ein Kino-Hit.

Science-Fiction-Fantasy-Spektakel „Avatar 2: The Way of Water“ lässt Kino-Kassen in der Region klingeln. Vertreter indigener Bevölkerungen kritisieren den Film.

17.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Dieser Film ist nicht nur ein Kassenschlager, er sorgt auch für Kritik: Nach 13 Jahren hat Regisseur James Cameron die Fortsetzung seines Science-Fiction-Fantasy-Abenteuers „Avatar“ kurz vor Weihnachten in die Kinos gebracht. Die Freude der Kinobetreiber landauf landab ist groß, sorgt „Avatar 2: The Way of Water“ nach der langen, coronabedingten Flaute wieder für volle Säle. Vertreter indigener Bevölkerungen haben dagegen zum Boykott aufgerufen: Sie werfen dem Film Rassismus und kulturelle Aneignung vor. Doch in den Kinos der Region scheint dies kein Thema zu sein.

