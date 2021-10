Infoabend fürAZ-Leserreise: 13 Tage mit dem Motorrad durch die USA

Im Mai 2022 startet eine besondere AZ-Leserreise: Mit der "Harley" geht es über die Route 66 in den USA. Nun stellte Geschäftsführer Rolf Grummel die Tour vor.

22.10.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Die unendliche Weite im Wilden Westen, die Glitzerwelt in Las Vegas und das einmalige Naturwunder Grand Canyon: Für alle Biker-Fans, die sich den Traum einer USA-Reise erfüllen wollen, begrüßte Rolf Grummel, Geschäftsführer der Allgäuer Zeitung, am Mittwochabend die Besucher der Infoveranstaltung über die 13-tägige Motorradreise. Für die Tour im Mai nächsten Jahres erhielten die 65 Besucher Einblicke in die vielen Facetten der USA.

AZ-Geschäftsführer Rolf Grummel (links) und Carsten Lohmann von MR Biketours stoßen mit einem gestachelten Bier an beim Infoabend zur AZ-Leserreise in die USA. Bild: Sandra Heitmann

Biker-Fan zur AZ-Leserreise: "Alleine würde ich mir so eine Reise nicht zutrauen"

Die Experten um Carsten Lohmann von MR Biketours waren vor Ort und stellten die AZ-Leserreise vor. Eingestimmt auf die USA wurden die Besucher mit frischen Burgern und gestacheltem Doppelbockbier.

Biker-Fan Jürgen Pleier, der sich erst letztes Jahr den Traum einer eigenen Harley erfüllt hat, interessiert sich für das einmalige Angebot: „Alleine würde ich mir so eine Reise nicht zutrauen, doch als geführte Tour mit Experten und Guides überlege ich es mir auf jeden Fall.“