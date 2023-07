Die Online-Nachrichten der Allgäuer Zeitung gibt es jetzt auch als App

Die News-App der Allgäuer Zeitung mit vielen Zusatzfunktionen ist da. Damit haben Sie die Nachrichten aus dem Allgäu immer auf dem Handy dabei.

08.07.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Alle wichtigen Nachrichten aus dem Allgäu, Bayern, Deutschland und der Welt finden Sie nun auch in der neuen News-App der Allgäuer Zeitung. Damit bleiben Sie stets auf dem Laufenden - egal ob unterwegs oder zu Hause. Die News-App ist ab sofort kostenlos für Ihr Smartphone oder Tablet verfügbar. Dort finden Sie alle digitalen Inhalte unserer Nachrichtenseite allgäuer-zeitung.de. Durch nützliche Zusatzfunktionen der App können Sie diese flexibel an Ihre eigenen Interessen und Ihren Alltag anpassen.

Neue App der Allgäuer Zeitung: Funktionen von „AZ News“

Egal ob Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Immenstadt, Füssen, Buchloe, Marktoberdorf oder Weiler: Mit nur wenigen Klicks finden Sie in der App alle Nachrichten aus Ihrer Region. Diese können Sie im Menü unter „Regionen“ oder im Ressort „Allgäu“ auswählen. Damit Sie nur das lesen, was Sie interessiert.

Um keine wichtige Meldung mehr zu verpassen, können Sie die Push-Benachrichtigungen abonnieren und diese nach Ihren Wünschen anpassen. Wenn Sie gerade keine Zeit haben, um die Push-Meldungen zu lesen, landen diese in Ihrer persönlichen Push-Inbox, wo Sie sie jederzeit aufrufen können. Außerdem können Sie in der Merkliste der App Artikel speichern, um diese später lesen zu können oder schnell wiederzufinden.

Die News-App ist in den gängigen App Stores verfügbar

In der News-App finden Sie auch die besonders exklusiven Inhalte, die mit AZ+ ausgezeichnet sind. Um diese lesen zu können, benötigen Sie allerdings ein AZ+ Abo. Auf alle anderen Inhalte können Sie kostenlos zugreifen. Wenn Sie bereits ein Digital-Abo für allgäuer-zeitung.de haben, können Sie dieses natürlich auch in der News-App nutzen.

Für die News-App der Allgäuer Zeitung, benötigen Sie ein Smartphone oder Tablet mit den gängigen Betriebssystemen iOS von Apple oder Android. Sie finden die App in den App Stores unter dem Stichwort „AZ News“ oder „Allgäuer Zeitung“ und können sie ganz einfach herunterladen. Apple-Nutzerinnen und Nutzer finden die App im App Store, Nutzerinnen und Nutzer von Android können die News-App im Google Play Store herunterladen.

Was ist eine App?

Eine App (kurz für Applikation) ist ein Computerprogramm, das Sie beispielsweise auf Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets herunterladen können. Eine App erweitert den Funktionsumfang des Handys.

Was ist der Unterschied zwischen der News-App und e-Paper-App?

In unserer News-App finden Sie alle Nachrichten, Bilder, die Live-Berichterstattung, Analysen sowie exklusive Beiträge unserer Redaktion, ständig aktualisiert und optimiert für Ihr Smartphone. Die Nutzung News-App ist für Sie kostenlos. Für die Nutzung unserer besonders exklusiven AZ+ Inhalte benötigen Sie ein AZ+ Abo. Hier finden Sie die Funktionen im Überblick. Die e-Paper-App dagegen ist die digitale Ausgabe der Allgäuer Zeitung. Auch die e-Paper-App können Sie kostenlos im Apple Store oder im Google Play Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen. Möchten Sie eine Ausgabe unserer Zeitung in der App lesen, benötigen Sie ein e-Paper-Abonnement.

Was ist der Vorteil der App?

Im Gegensatz zu unserer Webseite allgäuer-zeitung.de gibt es in unserer News-App verschiedene Zusatzfunktionen, um Ihnen ein noch besseres Leseerlebnis bieten zu können. Außerdem können Sie dank der App mit Ihrem Smartphone oder Tablet noch schneller und bequemer auf die Nachrichten aus dem Allgäu zugreifen, weil Sie sich den Umweg über den Browser sparen.

Für welche Betriebssysteme ist die News-App verfügbar?

Die News-App gibt es für iOS (Apple) und Android und ist im App Store von Apple sowie bei Google Play verfügbar. Klicken Sie hier, um direkt zum App Store zu gelangen und die App herunterzuladen.

Was ist AZ+?

Mit AZ+ haben Sie die Möglichkeit, exklusive Artikel von allgäuer-zeitung.de digital zu lesen. Ihr AZ+ Abo können Sie sowohl in unserer neuen News-App als auch auf der Webseite im Browser nutzen. Dafür müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in der News-App anmelden.

Bei Fragen oder Kritik wenden Sie sich bitte per E-Mail an news-app@azv.de oder telefonisch an unseren Aboservice 0831/206-297.