Der virtuelle Weg Richtung Ausbildung

Unterwegs Richtung Traumberuf – macht euch auf den Weg die Allgäuer Berufswelt zu erkunden. Das digitale Portal Azubi Zone Allgäu bietet dafür einige Stationen.

19.07.2021 | Stand: 14:49 Uhr

Bis zum 14. November 2021 zeigen sich zahlreiche Unternehmen, Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten – hier können sich Besucher rund um das Thema Berufsausbildung oder Duales Studium informieren. Auf den virtuellen Ständen kann man einfach dem folgen, was einem gefällt. Für eine Verschnaufpause zwischendurch laufen auf der virtuellen Bühne interessante Beiträge. Und wer noch Navigation braucht, der findet Orientierung mit Hilfe der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Schwaben. Der Besuch der Ausbildungsplattform erfolgt ohne Anmeldung und ist kostenlos. Die Azubi Zone ist ein Angebot der Allgäuer Zeitung in Kooperation mit der Mindelheimer Zeitung, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Schwaben.

>>> Hier geht´s zum Ausbildungsportal Azubi Zone <<<

Durch virtuelle Stände klicken

Vier Monate lang wird auf der Azubi Zone Allgäu einiges geboten: rund 140 regionale Unternehmen präsentieren zahlreiche Ausbildungsberufe. Besucher können sich einfach durch die virtuellen Stände klicken und entdecken, was die Unternehmen alles zu bieten haben. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit mit den jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen in Kontakt zu treten. Über ein Kontaktformular auf dem jeweiligen Stand können Fragen geklärt und auch schon Bewerbungen verschickt werden. Außerdem können die Besucher in die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der ausstellenden Unternehmen für eine Berufsausbildung oder ein Duales Studium blicken – zum Beispiel über Videos, Downloads, Steckbriefe oder Links.

Videos, Podcasts & mehr

Auf der virtuellen Vortragsbühne der Azubi Zone gibt es jede Menge Videos und Podcasts zu entdecken. Experten geben hier wertvolle Tipps rund um den Bewerbungsprozess – informativ, interessant und unterhaltsam. Für Unentschlossene, die Hilfe bei der Berufswahl benötigen, stehen die Berufsberater der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Schwaben in einem separaten, virtuellen Raum zur Verfügung. Sie bieten beispielsweise Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen oder geben Tipps, wie das Vorstellungsgespräch zum Erfolg wird. Zudem können interessierte Schüler beim ‚Berufe-Check‘ herausfinden, welcher Job zu ihnen passt oder sich informieren, welche Bandbreite an Ausbildungsberufen die beiden Kammern anbieten. So kann der Grundstein gelegt werden, um sich auf der Azubi Zone richtig zu informieren. Denn gute und detaillierte Informationen sind notwendig, um richtige Entscheidungen für das spätere Berufsleben zu treffen.

Interessierte können sich auf der Azubi Zone über Duale Studiengänge und Berufsausbildungen informieren. Bild: Sandra Heitmann

Auf geht´s zum Portal

Das Portal bietet Jugendlichen und ihren Eltern eine Plattform, sich aktiv über verschiedene Berufsbilder sowie Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Außerdem können sie die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe kennenlernen und erste persönliche Kontakte knüpfen.

Weitere Informationen zur Azubi Zone Allgäu gibt es hier. Unter diesem Link geht es auch auf das Portal.